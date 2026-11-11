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Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, οι διαγνώσεις, οι επισκέψεις σε γιατρούς, τα φάρμακα και τα παραπεμπτικά μας βρίσκονται καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓεΣΥ.

Μπορούμε να τα δούμε από τον υπολογιστή ή το κινητό μας, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επικοινωνούμε με το ιατρείο. Για να αποκτήσουμε όμως πρόσβαση, πρέπει πρώτα να συνδέσουμε τον προσωπικό μας λογαριασμό με το Αρχείο Δικαιούχου. Πώς γίνεται αυτό και τι πρέπει να προσέξουμε;

Κάθε δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας διαθέτει ηλεκτρονικό Αρχείο Δικαιούχου, στο οποίο καταχωρούνται πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνει μέσω του ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο πολίτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο του μέσω της Πύλης Δικαιούχων, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία σύνδεσης του λογαριασμού του.

Τι περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός φάκελος;

Το Αρχείο Δικαιούχου περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:

Διαγνώσεις και επισκέψεις σε γιατρούς.

Φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί και χορηγηθεί μέσω του ΓεΣΥ.

Εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

Αποτελέσματα εξετάσεων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.

Παραπεμπτικά και άλλες υπηρεσίες υγείας.

Στοιχεία του ιατρικού προφίλ, όπως αλλεργίες, εμβολιασμούς και σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας μας.

Οι πληροφορίες αφορούν όσα έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περιλαμβάνεται κάθε ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε εκτός ΓεΣΥ.

Πώς αποκτούμε πρόσβαση;

Βήμα 1: Δημιουργούμε λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων

Επισκεπτόμαστε την επίσημη ιστοσελίδα του ΓεΣΥ, www.gesy.org.cy, και μεταβαίνουμε στην Πύλη Δικαιούχων.

Εάν δεν έχουμε λογαριασμό χρήστη, δημιουργούμε έναν ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής.

Βήμα 2: Ζητούμε δύο κωδικούς από τον προσωπικό γιατρό

Για να συνδέσουμε τον λογαριασμό μας με τον προσωπικό ιατρικό μας φάκελο, απευθυνόμαστε στον προσωπικό μας γιατρό.

Ο γιατρός ενεργοποιεί τη διαδικασία και εκδίδονται δύο κωδικοί επαλήθευσης.

Ο πρώτος εκτυπώνεται στο ιατρείο και παραδίδεται στον δικαιούχο.

Ο δεύτερος αποστέλλεται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στο Αρχείο Δικαιούχου.

Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένο email, πρέπει πρώτα να ζητήσουμε από τον προσωπικό μας γιατρό να το προσθέσει.

Προσοχή: Οι δύο κωδικοί ισχύουν για 24 ώρες. Εάν δεν ολοκληρώσουμε τη σύνδεση μέσα σε αυτό το διάστημα, πρέπει να ζητήσουμε νέους.

Βήμα 3: Συνδέουμε τον λογαριασμό με τον φάκελο

Μπαίνουμε στην Πύλη Δικαιούχων με τα στοιχεία του λογαριασμού μας.

Επιλέγουμε «Συνδέστε το Αρχείο Δικαιούχου σας» και καταχωρίζουμε τους δύο κωδικούς επαλήθευσης στα αντίστοιχα πεδία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο λογαριασμός μας συνδέεται με το προσωπικό μας αρχείο.

Πώς βλέπουμε τις εξετάσεις μας;

Αφού έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση:

Συνδεόμαστε στην Πύλη Δικαιούχων. Καταχωρίζουμε τον κωδικό μιας χρήσης που αποστέλλεται στο κινητό μας τηλέφωνο. Επιλέγουμε «Αρχείο Δικαιούχου». Αναζητούμε τις πληροφορίες που θέλουμε να δούμε στο ιατρικό μας ιστορικό.

Τα εργαστήρια καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία μπορούν να εμφανίζονται στον προσωπικό μας λογαριασμό.

Ποιος άλλος μπορεί να δει τις εξετάσεις μας;

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, πρόσβαση στα αποτελέσματα μπορεί να έχει ο γιατρός που μας παρέπεμψε για εξετάσεις, καθώς και άλλοι συμβεβλημένοι γιατροί ή εργαστήρια που επισκεπτόμαστε, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο δικαιούχος μπορεί να ρυθμίσει την ορατότητα των αποτελεσμάτων του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού.

Ωστόσο, ο ΟΑΥ προειδοποιεί ότι η απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της περίθαλψης ή να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία μας.

Μπορούμε να δούμε τον φάκελο των παιδιών μας;

Ναι. Οι γονείς μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να έχουν πρόσβαση και στο Αρχείο Δικαιούχου των ανήλικων παιδιών τους.

Αφού συνδεθούν στον δικό τους λογαριασμό, επιλέγουν από το επάνω δεξιό μέρος της οθόνης «Αλλαγή Δικαιούχου» και στη συνέχεια το όνομα του παιδιού.

Εάν το αρχείο του παιδιού δεν εμφανίζεται, μπορεί να χρειαστεί επικαιροποίηση των στοιχείων μέσω του παιδιάτρου ή επικοινωνία με τον ΟΑΥ.

Μπορούμε να δούμε τον φάκελο του συζύγου ή των γονιών μας;

Όχι μέσω της απλής σύνδεσης του δικού μας λογαριασμού.

Για τους ενήλικες ισχύει ότι ένας λογαριασμός χρήστη συνδέεται μόνο με ένα αρχείο ενήλικα δικαιούχου.

Επομένως, κάθε ενήλικος πρέπει να διαθέτει τον δικό του λογαριασμό και να ολοκληρώνει τη δική του διαδικασία σύνδεσης.

Τι γίνεται αν ξεχάσουμε τους κωδικούς πρόσβασης;

Από τη σελίδα εισόδου στην Πύλη Δικαιούχων μπορούμε να επιλέξουμε «Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;» ή «Ξεχάσατε το συνθηματικό;».

Ακολουθώντας τις οδηγίες, μπορούμε να ανακτήσουμε τα στοιχεία πρόσβασης μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

Η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις καταχωρημένες πληροφορίες για την υγεία μας. Δεν αντικαθιστά όμως την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τον γιατρό μας, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται παθολογικές τιμές ή ευρήματα που χρειάζονται ερμηνεία.