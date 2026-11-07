Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε συμβεβλημένο εργαστήριο και να ζητήσουμε εξετάσεις αίματος για έναν γενικό έλεγχο της υγείας μας; Η απάντηση είναι ότι η κάλυψη από το ΓεΣΥ προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας διευκρινίζει ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις καλύπτονται όταν υπάρχει η απαιτούμενη παραπομπή από συμβεβλημένο ιατρό και πληρούνται οι κανόνες του Συστήματος.

Μπορούμε να ζητήσουμε μόνοι μας εξετάσεις;

Ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί ιδιωτικά σε εργαστήριο και να ζητήσει εξετάσεις. Ωστόσο, χωρίς το απαραίτητο παραπεμπτικό, οι εξετάσεις αυτές δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

Τι ισχύει για τον προληπτικό έλεγχο;

Ο προσωπικός ιατρός μπορεί να εκδώσει παραπεμπτικό για προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις σε ασυμπτωματικούς ενήλικες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο ΟΑΥ.

Δεν σημαίνει επομένως ότι κάθε εξέταση που επιθυμεί ο ασθενής περιλαμβάνεται αυτομάτως στο προληπτικό πακέτο του ΓεΣΥ.

Ποιες εξετάσεις δεν καλύπτονται;

Ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι δεν καλύπτονται εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται χωρίς την προβλεπόμενη παραπομπή.

Επίσης, δεν καλύπτονται εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας ή για σκοπούς αθλητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις επίσημες διευκρινίσεις του Οργανισμού.

Πώς αποφεύγουμε περιττές χρεώσεις;

Πριν από τη διενέργεια ενός check-up, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στον προσωπικό του ιατρό, να συζητήσει ποιες εξετάσεις είναι ιατρικά αναγκαίες και να ενημερωθεί ποιες καλύπτονται από το Σύστημα.