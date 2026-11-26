Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για τη μάχη που δίνει με πολλαπλά προβλήματα υγείας μίλησε η Μπέλα Χαντίντ (Bella Hadid), αποκαλύπτοντας ότι, εκτός από τη νόσο του Lyme, για την οποία ενημερώθηκε το 2015, έχει διαγνωστεί με τρεις ακόμη παθήσεις: σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD) και ενδομητρίωση.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, το 30χρονο μοντέλο εξήγησε πως η διαχείριση των διαφορετικών προβλημάτων υγείας επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά της.

«Έχω POTS, έχω πολύ έντονη PMDD, ενδομητρίωση. Επιπλέον, έχω το Lyme και πράγματα που επηρεάζουν το σώμα μου πολύ βαθιά», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ.

Στη συνέχεια, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, θυμήθηκε ένα τρομακτικό περιστατικό που συνέβη λίγο πριν εμφανιστεί σε πασαρέλα: «Ακριβώς πριν βγω στην πασαρέλα για την πρώτη μου εμφάνιση, πήγα να κάνω διατάσεις και ολόκληρη η κλείδα μου ξαφνικά… Δεν ξέρω καν τι ήταν. Οι πνεύμονές μου σχεδόν κατέρρευσαν και δεν μπορούσα να αναπνεύσω», ανέφερε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως εξήγησε, την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο απρόβλεπτα μπορεί να αντιδράσει το σώμα της, ακόμη και σε στιγμές που απαιτούν από εκείνη να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και επαγγελματικά έτοιμη.

Η Χαντίντ παραδέχτηκε ότι τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή της: «Το σώμα μου περνά από διαφορετικές φάσεις, κατά τις οποίες νιώθω πραγματικά καλά και μετά, ξαφνικά, καταρρέει τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Γιατί ξέρω να περπατάω. Ένα πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να περπατάω στην πασαρέλα. Αλλά είναι μεγάλη πίεση. Όλοι έχουμε τις δικές μας ανασφάλειες», εξήγησε.

Παρόλα αυτά, το μοντέλο προσπαθεί να δίνει χώρο και χρόνο στον εαυτό της, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται όσα συμβαίνουν: «Ίσως το σώμα μου δεν μπορεί να διαχειριστεί όλα όσα έχω να αντιμετωπίσω», είπε.

protothema.gr