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Οι Φυλακές μπαίνουν σε μια νέα εποχή μετά τον διορισμό διευθυντή και τον τερματισμό μιας τετραετίας με αναπληρωτές οι οποίοι αντικαθίσταντο ο ένας μετά τον άλλο.

Οι προκλήσεις είναι πολλές και ουδείς προδιαγράφει πως η θητεία του νέου διευθυντή θα κυλήσει χωρίς απρόοπτα. Ούτε και το γεγονός ότι προέρχεται από τον στρατιωτικό χώρο έχει εξασφαλισμένη την πειθαρχία ή θα βοηθήσει άμεσα την κατάσταση.

Ωστόσο, οι σχεδιασμοί έχουν ήδη γίνει από την αναπληρώτρια διευθύντρια, Μαρία Σιαλή, με την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης και κινούνται σε δυο άξονες: Την ασφάλεια και το κόψιμο των ναρκωτικών και επικίνδυνων αντικειμένων από του να μπαίνουν στα κελιά από τη μια και την θεραπεία δυο πολύ σημαντικών κατηγοριών κρατουμένων, των χρηστών ναρκομανών και των εθισμένων στην παιδική πορνογραφία, από την άλλη.

Ήδη, οι φυλακές έχουν προκηρύξει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ένα ημερήσιο εντατικό πρόγραμμα για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και είναι έτοιμες να προκηρύξουν και δεύτερο πρόγραμμα για τους κρατούμενους για σεξουαλικά αδικήματα.

Το πρόγραμμα για απεξάρτηση είναι σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης αφού οι προσφορές έληξαν χθες. Θα είναι κόστους €300.000 και θα γίνει σε συνεργασία με την Αρχή κατά των εξαρτήσεων. Όπως μας εξηγήθηκε, αυτή θα είναι μια κίνηση για να βοηθηθούν άτομα που εκτίουν ποινές φυλάκισης και είναι χρήστες ναρκωτικών για ν’ απεξαρτητοποιηθούν και να μην χρειαστεί να μπουν σε κλειστή κοινότητα.

Πολλά πρόσωπα σήμερα, βρίσκονται στη φυλακή για διαρρήξεις και κλοπές τις οποίες διαπράττουν, ώστε να εξασφαλίσουν τη δόση τους, πέραν των αδικημάτων που αφορούν κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, δηλαδή, μετατρέπονται βαποράκια για τη δόση. Εκτιμάται ότι αν η ζήτηση θα μειωθεί και η προσφορά.

Είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσει πρόγραμμα απεξάρτησης εντός φυλακών όπως και γι’ αυτό που θ’ αφορά τους καταδικασθέντες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις φυλακές 137 πρόσωπα που εκτίουν ποινές για σεξουαλικής φύσης εγκλήματα, με τους 115 να καταδικάστηκαν για εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης όπως και η διεύθυνση των φυλακών θέλουν όσοι αποφυλακίζονται ειδικά για τέτοιου είδους αδικήματα, να μην υποτροπιάζουν γι’ αυτό και θα τους προσφερθεί θεραπεία όσο βρίσκονται στη φυλακή.

Ενίσχυση ασφάλειας

Από κει και πέρα, κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, άρχισε ο σχεδιασμός που στοχεύει στην ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στις φυλακές με σκοπό να χτυπηθεί το πρόβλημα της εισαγωγής ναρκωτικών στα κελιά, κινητών και άλλων αντικειμένων. Όπως εκτιμάται, με την αγορά εξοπλισμού τόσο για ναρκωτικά όσο και για ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων, θα κλείσει η τρύπα της εισαγωγής ναρκωτικών-κινητών στην κλειστή φυλακή.

Κατά τους σχεδιασμούς, ο έλεγχος των εισερχομένων στις φυλακές θα γίνεται σε δύο χώρους αντί ενός σήμερα, ώστε να διεξάγεται εξονυχιστικά. Σήμερα, γίνεται ένας έλεγχος στο φρουραρχείο, τόσο του προσωπικού, όσο και των κρατουμένων και των επισκεπτών.

Με βάση τους σχεδιασμούς, τα σημεία ελέγχου θα γίνουν δύο. Από το υφιστάμενο θα περνούν μόνο οι κρατούμενοι οι οποίοι θα ελέγχονται από ειδικό μηχάνημα για ναρκωτικά και από body scanner για εντοπισμό οτιδήποτε επιχειρούν να το μεταφέρουν στα ρούχα τους. Η διαδικασία αγοράς του έχει ξεκινήσει και αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι έτοιμο.

Από το δεύτερο σημείο ελέγχου που θα γίνει στη σημερινή πύλη εισόδου, θα ελέγχονται το προσωπικό και οι επισκέπτες. Θα τοποθετηθούν μηχανήματα για έλεγχο εισερχομένων και πλέον θα σκεφτεί κάποιος πολύ σοβαρά για να επιχειρήσει να εισαγάγει παράνομα αντικείμενα αφού θα κινδυνεύει να εντοπιστεί. Τα τελευταία χρόνια τρεις δεσμοφύλακες έχουν αποπεμφθεί για παράνομη εισαγωγή ναρκωτικών ή άλλων αντικειμένων στις φυλακές, ενώ τα πλείστα ναρκωτικά μεταφέρονται από συγγενείς κατά το επισκεπτήριο ή κατά τη μεταφορά των κρατουμένων στα Δικαστήρια.

Πρώην στρατιωτικός στο τιμόνι φυλακών

Από το 2022 που πήρε απόσπαση από τη διεύθυνση των Φυλακών η Άννα Αριστοτέλους, στη θέση της διορίζονταν αναπληρωτές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν σχεδιασμοί, ενώ τα μέτρα που λαμβάνονταν ήταν κυρίως σπασμωδικά.

Στο τιμόνι των Κεντρικών Φυλακών δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει άτομο εκτός του χώρου. Είχε προηγηθεί παλαιότερα ο διορισμός του εγκληματολόγου καθηγητή Πανεπιστημίου, Άντρου Καπαρδή, ακολούθησε μια σειρά από αξιωματικούς της Αστυνομίας, ενώ πρώτη φορά διορίζεται πρώην στρατιωτικός στις φυλακές. Και ο μ. Κώστας Παπακώστας προερχόταν από τις τάξεις του στρατού πριν μετακομίσει στην Αστυνομία και αναλάβει υπηρεσιακός διευθυντής για κάποιο διάστημα, αλλά ένας γνήσιος στρατιωτικός πρώτη φορά διορίζεται.

Ο Γιώργος Ιωάννου, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, διετέλεσε πρώην διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών. Τον Νοέμβριο του 2023, με τον βαθμό του συνταγματάρχη, υπηρετούσε ως διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς. Πριν από τη συγκεκριμένη θητεία, ο Ιωάννου είχε υπηρετήσει στην Ουάσινγκτον.

Στις 20 Αυγούστου 2019, ως αντισυνταγματάρχης, ανέλαβε καθήκοντα ως ο πρώτος στρατιωτικός ακόλουθος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τοποθέτησή του εντασσόταν στην προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών αμυντικών σχέσεων, με αρμοδιότητες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη στρατιωτική συνεργασία και τις κοινές ασκήσεις.

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Διευθυντή Φυλακών, ο Ιωάννου εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των πέντε επιτυχόντων στην αξιολόγηση του εξεταστικού κέντρου, συγκεντρώνοντας 60 μονάδες. Οι υπόλοιποι τέσσερις υποψήφιοι έλαβαν 59, 58, 50 και 47 μονάδες αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΔΥ για τη διαδικασία, στην τελική τριάδα περιλαμβάνονταν, επίσης, ο διεθνολόγος Γιώργος Κέντας και μία πρώην λειτουργός των Φυλακών, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε. Συνολικά, εννέα υποψήφιοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανεξάρτητου εξεταστικού κέντρου για προφορική εξέταση.

Ο διορισμός διευθυντή ακολουθεί, όπως προαναφέραμε, μια περίοδο διαδοχικών αλλαγών στην ηγεσία των Φυλακών από αναπληρωματικούς διορισμούς. Ο Ιωάννης Καπνουλλάς παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 για προσωπικούς λόγους και αντικαταστάθηκε από τον Χάρη Φιλιππίδη, ο οποίος απομακρύνθηκε αργότερα, μετά την απόδραση του ισοβίτη κομμωτή.

Ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση στις 2 Δεκεμβρίου 2025 για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Μετά την αποχώρησή του, η Μαρία Σιαλή διορίστηκε ως αναπληρώτρια διευθύντρια μέχρι την πλήρωση της μόνιμης θέσης στις 2 Νοεμβρίου.