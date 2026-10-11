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Την προσοχή των οδηγών συστήνει η Αστυνομία λόγω αγώνων δρόμου στον Πρωταρά καθώς και ποδηλατικών αγώνων στον Λυθροδόντα.

Στην τουριστική περιοχή Πρωταρά, μεταξύ των ωρών 6.45π.μ. και 11.15π.μ. σήμερα, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου, ο οποίος θα έχει ως αφετηρία και τερματισμό το δημοτικό χώ,ρο στάθμευσης παρά το Fig Tree Bay.

Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα, από τις 6π.μ. ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 12μ.

Επίσης, στην περιοχή Λυθροδόντα – Μαθιάτη, μεταξύ των ωρών 8π.μ. και 1μ.μ., θα πραγματοποιηθούν ποδηλατικοί αγώνες.

Οι οδηγοί που θα διακινηθούν στις πιο πάνω περιοχές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.