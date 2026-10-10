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Έξι πρόσωπα τραυματίστηκαν το Σάββατο (10/10) στην Αργάκα της επαρχίας Πάφου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονος Βρετανός παρέσυρε πεζούς, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον χώρο όπου διεξάγεται φεστιβάλ.

Ο 50χρονος οδηγός, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και η σύζυγός του. Αναμένεται τις επόμενες ώρες η Αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψη του.

Το όχημα φέρεται επίσης να προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι έξι τραυματίες φέρουν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ελαφρά τραύματα, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Η έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο περιστατικό.