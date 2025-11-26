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Κάθε χρόνο, η περίοδος των γιορτών φέρνει μαζί της όρεξη για όμορφες βόλτες, συναντήσεις με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειας, καθώς και εποχικές δραστηριότητες που μας βάζουν στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Και ένα από τα μέρη που ικανοποιεί όλα τα παραπάνω δεν είναι άλλο από από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, η οποία φοράει τα γιορτινά της και ανοίγει για άλλη μια χρονιά τις πόρτες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της, από τις 28 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Με φόντο τη θάλασσα, παραμυθένια διακόσμηση και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό έχει εξελιχθεί σε έναν αγαπημένο θεσμό που κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέες εμπειρίες. Αν σκέφτεσαι να το επισκεφθείς φέτος, αυτές είναι μερικές από τις στάσεις που αξίζει να συμπεριλάβεις στη βόλτα σου:

1. Christmas Market: Μια βόλτα γεμάτη Χριστούγεννα

Το Christmas Market είναι ένα από τα σημεία συνάντησης του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Μαρίνας. Τα ξύλινα σπιτάκια και ο γιορτινός διάκοσμος δημιουργούν ένα όμορφο σκηνικό για μια χαλαρή βόλτα, όπου μπορείς παράλληλα να ανακαλύψεις δωράκια και να γευτείς γιορτινές λιχουδιές. Η αγορά θα λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 21:00 και τις καθημερινές από τις 16:00 έως τις 20:00.

2. Elf’s Workshop: Όταν οι γιορτές γίνονται πηγή έμπνευσης

Στα δημιουργικά εργαστήρια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, κατόπιν κράτησης, τα παιδιά μπορούν να διακοσμήσουν χριστουγεννιάτικες κούπες, κάρτες, στολίδια και μπισκότα, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητες στο face painting. Οι ενήλικες, από την άλλη, έχουν τη δική τους ευκαιρία να δημιουργήσουν μέσα από workshops, όπως το Sip & Paint.

3. Santa’s Grotto: Η πιο πολυαναμενόμενη συνάντηση της χρονιάς

Στις 28 Νοεμβρίου, 5 και 27 Δεκεμβρίου, ο αγαπημένος Άγιος θα βρίσκεται στο Santa’s Grotto στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Μαρίνας Αγίας Νάπας, έτοιμος να ακούσει ευχές, να μοιράσει χαμόγελα και φυσικά να φωτογραφηθεί με τους μικρούς επισκέπτες.

4. Starlit Cinema: Τα Χριστούγεννα (και) στη μεγάλη οθόνη

Για όσους πιστεύουν ότι γιορτές χωρίς αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες δεν γίνονται, οι προβολές του Starlit Cinema στο Event Center είναι απλά must. Από τα Frozen, Klaus και The Polar Express για τους μικρούς θεατές μέχρι τα Elf, Home Alone και The Holiday για τους πιο μεγάλους, οι φετινές γιορτές είναι πιο κινηματογραφικές από ποτέ στη Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Κι οι εκπλήξεις συνεχίζονται…

Τι άλλο μπορείτε να περιμένετε; Μαγικά shows, μουσικές και χορευτικές εμφανίσεις από σχολές και καλλιτέχνες, καθώς και ξυλοπόδαροι είναι στο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης.

Όμως, πέρα από τις επιμέρους δραστηριότητες, αυτό που κάνει ξεχωριστό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Μαρίνας Αγίας Νάπας είναι η προσεγμένη ατμόσφαιρά του. Ο συνδυασμός του παραθαλάσσιου τοπίου με τη χριστουγεννιάτικη θαλπωρή που αποπνέουν τα ξύλινα σπιτάκια, τα φωτάκια και τα στολίδια δίνουν μια διαφορετική και πραγματικά ξεχωριστή διάσταση στη γιορτινή εμπειρία.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Μαρίνας Αγίας Νάπας επιστρέφει, λοιπόν, και φέτος με ένα πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες, προσκαλώντας μας να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και με δωρεάν στάθμευση για όλους τους επισκέπτες.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και κάντε εγγραφή στα δημιουργικά εργαστήρια εδώ.