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Με τη συμμετοχή 17 κυπριακών και 40 ελληνικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας, με επίκεντρο τη διερεύνηση νέων συνεργασιών σε έξι κλάδους της οικονομίας.

Το Φόρουμ φιλοξενήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και την Enterprise Greece.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έγιναν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B), κατά τις οποίες οι εταιρείες παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους, αντάλλαξαν πληροφορίες και τεχνογνωσία και εξέτασαν δυνατότητες ανάπτυξης εμπορικών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών και της ασφάλειας, του νερού και της θέρμανσης, των τροφίμων και του HoReCa, της βιωσιμότητας, των κατασκευών, καθώς και του λογισμικού και του μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στις συναντήσεις ανέδειξαν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την επιχειρηματική δικτύωση και τη δημιουργία νέων προοπτικών συνεργασίας. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι η διοργάνωση συνέβαλε στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας, αξιοποιώντας τους δεσμούς των δύο χωρών.

Πριν από τις επιχειρηματικές συναντήσεις, χαιρετισμούς απηύθυναν η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Χάρης Θεοχάρης, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Κυριάκος Ιορδάνου, και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Χασάπης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, Ευάγγελος Χαραλάμπους, και ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

Ακολούθησε παρουσίαση από τον γενικό διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece, Γιάννη Ρέτσα.

Η διοργάνωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της ΟΕΒ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες.