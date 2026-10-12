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Ο Δημήτρης Δημητρίου δεν σκέφτηκε ποτέ να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές του 2028 και την ίδια ώρα δεν πρόκειται να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ ή κατά κάποιου εκ των υποψηφίων. Αυτό υπογραμμίζει σε δηλώσεις του στο philenews ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ.

Δηλώνει επιπρόσθετα πως μοναδική του έγνοια αυτή τη στιγμή είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός να κερδίσει τις εκλογές και τίποτα άλλο. Ερωτηθείς για τις ενέργειες της Αννίτας Δημητρίου, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη, ζήτησε να γίνει σεβαστή η πρόθεση του να μην τοποθετηθεί.

Αυτό το οποίο τον απασχολεί και παράλληλα τον ενοχλεί, όπως επισημαίνει, είναι η έλλειψη πολιτικής συζήτησης και το γεγονός ότι δεν γίνονται τοποθετήσεις στη βάση θέσεων. Εκφράζει παράλληλα τη δυσαρέσκεια του για την απουσία πολιτικής πρότασης, η οποία για τον ίδιο είναι καθοριστική για την προοπτική επιτυχίας του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.

«Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική πρόταση για να πας να κερδίσεις τις εκλογές και να κυβερνήσεις τη χώρα», τονίζει και σημειώνει πως τώρα είναι η ώρα για ανασυγκρότηση και κατάθεση αυτής της πολιτικής πρότασης για το 2028.

Κλείνει την πόρτα για δική του υποψηφιότητα

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες και δημοσιεύματα που βάζουν το όνομα του στο τραπέζι για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, ξεκαθαρίζει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να είναι υποψήφιος και δεν πρόκειται να είναι.

Σε ερώτηση για το αν υποστηρίζει κάποιον εκ των ενδιαφερόμενων για το χρίσμα και αν θα τοποθετηθεί δημόσια υπέρ οποιουδήποτε όπως πράττουν άλλα στελέχη, απάντησε ότι ο ίδιος αν και έχει άποψη δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί και δεν συμφωνεί με όσους επιλέγουν να τοποθετηθούν. Τους αναγνωρίζει, ωστόσο, το δικαίωμα να το πράξουν.

Το καίριο ερώτημα

Ο ΔΗΣΥ, κατά τον Δημήτρη Δημητρίου, θα πρέπει να εξετάσει και να απαντήσει στο κύριο ερώτημα που πρέπει να τον απασχολεί: «Ποιες είναι οι διαφορές του ΔΗΣΥ από τον Νίκο Χριστοδουλίδη; Γιατί ο ΔΗΣΥ θέλει να κερδίσει τις εκλογές και να κυβερνήσει τη χώρα». Αυτό που ο ίδιος πιστεύει είναι πως σε πολλές περιπτώσεις το κόμμα θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο σωστή αντιπολίτευση.