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Πλέον, είναι πασιφανές ότι το έχει πάρει απόφαση ο άνθρωπος. Σε σημείο που να δύναται κι ένα αμαθές παιδάριον να το αντιληφθεί. Θέλει να εκδικηθεί για όσα τράβηξε στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Και όσα υπέφερε εξαιτίας του ελέφαντα που κυκλοφορούσε στα ηγετικά σαλόνια. Γι’ αυτό, συνεχίζει ακάθεκτος μέχρι να τους ψήσει το ψάρι στα χείλη. Χθες, κτύπησε ξανά. Έκανε τέτοια παρέμβαση, που άναψε φωτιές στην Πινδάρου. Τόσο μεγάλες, που χρειάστηκαν έξι ολόκληρες ώρες (σε τόσες βγήκε ανακοίνωση) για να βρουν πυροσβεστήρα και να επιχειρήσουν να την σβήσουν.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, βλέποντας το ντίζελ να ξεπερνά τα δύο ευρώ το λίτρο, αποφάσισε να αναζητήσει τη λύση εκεί όπου, κατά την άποψή του, βρίσκεται η ενεργειακή σωτηρία. Στην άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Γι’ αυτό, κάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να πάει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής και να θέσει επιτακτικά το θέμα.

Την ώρα, δηλαδή, που το πετρέλαιο ακρίβυνε, η νοικοκυρά στενάζει και ο συνταξιούχος μετρά τα σεντ, ο Αβέρωφ δείχνει προς τη Μόσχα. Ουσιαστικά, εκείνο που λέει, είναι «μη χάνετε χρόνο, αντί να ψάχνουμε πώς θα μειώσουμε την εξάρτηση, να ξανανοίξουμε τις στρόφιγγες των σχέσεων με τον Πούτιν». Εν ολίγοις, στο δρόμο που χάραξε ο επικίνδυνος ισχυρός της Γης.

Κάπου εδώ αρχίζει το πανηγύρι. Και το μπάχαλο βεβαίως. Διότι ο Αβέρωφ δεν πρόλαβε να προσφέρει το φιλόδοξο πολιτικό του δώρο προς τη Μόσχα και στην Πινδάρου σήμανε συναγερμός. Όχι για το πετρέλαιο βεβαίως. Ούτε για την Ουκρανία. Για την κομματική γραμμή!

Πρώτος πετάχτηκε ο Νίκος Τορναρίτης. Τον αφιλότιμο. Εν ριπή οφθαλμού! Δεν προλάβαμε καλά καλά να αντιληφθούμε τη χειροβομβίδα κρότου λάμψης που πέταξε ο Αβέρωφ Νεοφύτου και βγήκε με ανακοίνωση. Μακροσκελέστατη. Πότε πρόλαβε να τη γράψει ένας Θεός ξέρει. Θα τον ζήλευε και ο Speedy Gonzales!

Έσπευσε να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του ΔΗΣΥ και να τα χώσει στον πρώην αρχηγό του. Η πολιτική ειρωνεία σε όλο της το μεγαλείο. Ο Τορναρίτης, μόλις πρόσφατα διορίστηκε από τον Χριστοδουλίδη απεσταλμένος του σε Ασία και Αφρική, προκαλώντας εσωκομματικές μουρμούρες. Κάποιοι, μάλιστα, τον χαρακτήρισαν και «Δούρειο Ίππο».

Ο αθεόφοβος, πάει να μας μπερδέψει. Απεσταλμένος σε Ασία και Αφρική αλλά βγαίνει με ταχύτητα Γιουσέιν Μπολτ να υπερασπιστεί την Ευρώπη. Σε όλα ειδικός! Όμως, Νίκο μου, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Διότι οι Μασάι και οι Σαμπούρου στην Αφρική, καθώς και οι Μπατζάου και οι Μενταγουάι στην Ασία είχαν διοργανώσει ολάκερα φεστιβάλ για να γιορτάσουν το διορισμό σου. Τώρα να βλέπουν ότι αναλαμβάνεις και το ρόλο της ασπίδας της Ευρώπης, όσο να ‘ναι, θα απογοητευτούν…

Στην πολιτική βλέπετε, οι ρόλοι αλλάζουν ταχύτερα και από τις τιμές των καυσίμων. Το μόνο που μένει σταθερό είναι η ανάγκη να εξηγεί κάποιος στους υπόλοιπους τι ακριβώς συμβαίνει. Και πόσο υποτιμούν τη νοημοσύνη μας!

Φύσηξαν και ξαναφύσηξαν στον ΔΗΣΥ, τελικά κατάφεραν στις 6.20 μ.μ. να εκδώσουν ανακοίνωση. Το κόμμα στηρίζει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την κοινή πολιτική των 27, σε πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα. Η πρόταση Αβέρωφ, διευκρινίζει, είναι προσωπική του θέση.

Μετάφραση από την κομματική γλώσσα σε απλά ελληνικά; «Αβέρωφ, έχεις δικαίωμα να μιλάς, αλλά δεν μιλάς εξ ονόματός μας». Τουτέστιν, κανονικό άδειασμα λέγεται. Το σενάριο, ωστόσο, ανετότατα μπορεί να ανεβεί σαν επιτυχημένη κωμωδία.

Ο τέως πρόεδρος πέταξε τη χειροβομβίδα. Ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και προσφάτως διορισθείς από τον Χριστοδουλίδη, σήκωσε το ευρωπαϊκό λάβαρο. Και η Πινδάρου, που δεν θέλει τον Χριστοδουλίδη, ακολούθησε την πορεία την οποία χάραξε εκείνος που τον θέλει ο Χριστοδουλίδης (αμοιβαία τα αισθήματα αλλά ο άλλος ακόμη να το ομολογήσει) και δεν θέλουν πια εκείνοι.

Αν αυτό δεν είναι πολιτικό μπάχαλο, τότε τι είναι; Όλοι στην ίδια παράταξη. Κανείς, όμως, δεν ξέρει προς τα πού φυσά ο κομματικός άνεμος! Κρατάει ο καθένας και διαφορετική πυξίδα και όπου τους βγάλει. Τους παρακολουθεί και το παρδαλό κατσίκι και πεθαίνει από τα γέλια…

Το κωμικοτραγικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ τις προηγούμενες ημέρες η Πινδάρου προσπαθούσε αγωνιωδώς, με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, να πείσει ότι οι τόνοι έπεσαν και η εσωστρέφεια υποχωρεί.

Η εσωστρέφεια, ωστόσο, μόνο για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Απλώς, τώρα ανεφοδιάζεται. Με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη και να καίνε, όμως, το πιθανότερο είναι ότι κατοικοεδρεύοντες στην Πινδάρου, πολύ σύντομα θα καούν κι αυτοί!