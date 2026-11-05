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Τη θέση της εκπροσώπου Τύπου της Νομικής Υπηρεσίας ανέλαβε η δημοσιογράφος Ελένη Ξένου, σύμφωνα με την Καθημερινή Κύπρου στην οποία εργαζόταν μέχρι πρότινος.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η κ. Ξένου έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής της Νομικής Υπηρεσίας, την επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που αφορούν στο έργο και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

Η Ελένη Ξένου εργάστηκε στο χώρο της δημοσιογραφίας για 25 χρόνια, έχοντας υπηρετήσει σε διευθυντικές και δημοσιογραφικές θέσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα.

Η διαδικασία μίσθωσης υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας διενεργήθηκε δυνάμει των προνοιών του άρθρου 90(1)(γ) του Νόμου 73(I)/2016.