Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με άνοδο 1.569 μονάδων ή 3% έκλεισε την Τετάρτη ο Dow Jones μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Την ώρα που οι μετοχές τεχνολογίας κατέγραφαν κέρδη, μεγάλοι πολιτικοί δωρητές διασταύρωναν τα ξίφη τους για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας και επενδυτές προειδοποιούσαν για πιθανές καθυστερήσεις στην κατασκευή κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,6% και ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 1,4%. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας αυξήθηκε κατά περισσότερα από 750 δισ. δολάρια.

Οι δωρεές του Μασκ και η κριτική του Χόφμαν

Ο Έλον Μασκ, ο μεγαλύτερος δωρητής των εκλογών, διέθεσε 474 εκατ. δολάρια σε πολιτικές δωρεές σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC. Από αυτά, τα 224 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στις αναμετρήσεις του Τέξας, όπου οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι που στήριξε έχασαν τόσο την έδρα στη Γερουσία όσο και τη θέση του κυβερνήτη.

Ο ιδρυτής της Virgin, Ρίτσαρντ Μπράνσον, ζήτησε αλλαγές στους κανόνες χρηματοδότησης των εκστρατειών. Σε ανάρτησή του στο LinkedIn έγραψε ότι ένιωσε ντροπή για τα δισεκατομμύρια που δαπάνησαν επιχειρηματίες της τεχνολογίας και διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, έστρεψε την κριτική του προσωπικά κατά του Μασκ. «Πρέπει να βγάλουμε το χρήμα από την πολιτική», έγραψε την Τρίτη στο X. Κατηγόρησε τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX για το ύψος των δαπανών του, ενώ υπερασπίστηκε τις δικές του εισφορές στους Δημοκρατικούς. Ο Άλεξ Σόρος, η οικογένεια του οποίου διέθεσε περίπου 103 εκατ. δολάρια για τη στήριξη των Δημοκρατικών, χαιρέτισε το αποτέλεσμα γράφοντας ότι «ο κόσμος άλλαξε χθες».

Ο Μασκ σχολίασε ότι τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα φαίνονται πλέον πιο ελκυστική επιλογή και αστειεύτηκε στο X ότι απέτυχαν τα «διαστημικά λέιζερ εκλογικής παρέμβασης».

Γιατί η εκλογή Χινοχόσα στο Τέξας απασχολεί τους επενδυτές

Η Δημοκρατική Τζίνα Χινοχόσα, που επικράτησε του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ στο Τέξας, έχει προτείνει προσωρινό πάγωμα της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων μέχρι να θεσπιστούν αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας.

Ο Μπραντ Γκέρστνερ, διευθύνων σύμβουλος της Altimeter Capital, εκτίμησε ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα ενδέχεται να καθυστερήσει η λειτουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης συνολικής ισχύος 10 έως 15 γιγαβάτ, τα οποία προβλεπόταν να τεθούν σε λειτουργία το 2027. Ο αναλυτής της Wall Street Νταν Άιβς διατύπωσε διαφορετική εκτίμηση για την έκταση των επιπτώσεων, προβλέποντας ότι το 10% των σχεδιαζόμενων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει.

Πριν ακόμη κλείσουν οι κάλπες, ο ιδρυτής της Pershing Square, Μπιλ Άκμαν, είχε προειδοποιήσει στο CNBC ότι τυχόν επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το τεχνολογικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ. Ο επενδυτής της Social Capital Τσαμάτ Παλιχαπιτίγια, σχολιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα, εντόπισε τον κίνδυνο για την αγορά στις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η ανάπτυξή της.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες αντιδράσεις και κάλεσε τις εταιρείες τεχνολογίας να δείξουν στις τοπικές κοινωνίες ποια οφέλη θα έχουν από τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων.

Για τους επενδυτές υπάρχει και μια άλλη οικονομική διάσταση. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, εάν κατασκευαστούν λιγότερα νέα κέντρα, θα μπορούσε να αυξηθεί η αξία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και να περιοριστούν οι δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων για νέες υποδομές.

Πηγή: Capital.gr, με στοιχεία και δηλώσεις από το CNBC