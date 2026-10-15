Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την άρση των περιορισμών στη χρηματοδότηση έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου ζήτησε από την Παγκόσμια Τράπεζα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, καταθέτοντας προτάσεις για αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική, στις προμήθειες και στη χρηματοδότηση χωρών από τον οργανισμό.

Παράλληλα, κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εντείνει τον έλεγχο πολιτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, με αιχμή την Κίνα και τις κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομία της, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αμερικανικές θέσεις περιλαμβάνονται σε δήλωση προς τις διευθύνουσες επιτροπές της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, η οποία δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης. Οι προτάσεις ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ για την ενέργεια, την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού.

Άρση περιορισμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ο Μπέσεντ ζήτησε από την Παγκόσμια Τράπεζα να ακολουθήσει ενεργειακή πολιτική που δεν θα ευνοεί συγκεκριμένες τεχνολογίες και να επιτρέψει τη χρηματοδότηση έργων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η Τράπεζα δεν μπορεί να επικαλείται αξιόπιστα την αρχή της ιδιοκτησίας των αναπτυξιακών επιλογών από τις ίδιες τις χώρες, όταν αποκλείει κατηγορηματικά έργα ανάντη του ενεργειακού τομέα, προτού καν αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της ανάπτυξής τους», ανέφερε.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιλογές για το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες και στις προτεραιότητές της, χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς πηγών ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αρχική χρηματοδοτική συνεισφορά σε νέο καταπιστευματικό ταμείο για την πυρηνική ενέργεια, υπό τη διαχείριση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το ταμείο θα στηρίζει την προετοιμασία χωρών για μελλοντικές επενδύσεις στην πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή.

Στήριξη στις εξορύξεις κρίσιμων ορυκτών από τον βυθό

Ο Αμερικανός υπουργός έδωσε επίσης έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών και τεχνογνωσίας για την εξόρυξη και την επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός τομέα που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«Σε αυτό περιλαμβάνεται η εξόρυξη σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, όπου η Τράπεζα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, παρέχοντας τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε έναν τομέα που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο», σημείωσε το υπουργείο.

Η πρόταση συνδέεται με την προσπάθεια των ΗΠΑ να ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας για την τεχνολογία, την ενεργειακή μετάβαση και τις βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Λιγότερη χρηματοδότηση για Κίνα και Πολωνία

Ο Μπέσεντ κάλεσε την Παγκόσμια Τράπεζα να επιταχύνει τη σταδιακή απεξάρτηση οικονομικά ισχυρότερων χωρών, όπως η Κίνα και η Πολωνία, από τη χρηματοδότησή της.

Ζήτησε επίσης αλλαγές στους κανόνες προμηθειών και στους διαγωνισμούς για έργα του οργανισμού. Όπως υποστήριξε, οι διαδικασίες δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουν επιδοτήσεις ή να επιβραβεύουν βιομηχανικές πολιτικές που προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

«Η Τράπεζα θα πρέπει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στις προμήθειες που θα οδηγούν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και υψηλότερη ποιότητα», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Μέσω των προτάσεων αυτών, η Ουάσιγκτον επιδιώκει αλλαγές στην κατανομή των πόρων των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και περιορισμό πρακτικών που θεωρεί ότι ευνοούν συγκεκριμένες οικονομίες ή επιχειρήσεις έναντι των ανταγωνιστών τους.

Πιέσεις στο ΔΝΤ για τις παγκόσμιες ανισορροπίες

Προς το ΔΝΤ, ο Μπέσεντ απηύθυνε αίτημα για ενίσχυση της ανάλυσης των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών, με μεγαλύτερη έμφαση στις κρατικές παρεμβάσεις, στις εμπορικές πρακτικές και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι τοποθετήσεις του παραπέμπουν, μεταξύ άλλων, στις αμερικανικές επικρίσεις προς την Κίνα για πολιτικές που, κατά την Ουάσιγκτον, επηρεάζουν τον διεθνή ανταγωνισμό.

«Το ΔΝΤ ιδρύθηκε για να αποτρέπει αυτού του είδους τις στρεβλωτικές πολιτικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που μεταφέρονται από τη μία οικονομία στην άλλη. Πρέπει να εκφράσει με σαφήνεια τη θέση του σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, διαφορετικά κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί», υπογράμμισε.

Πηγή: Capital.gr