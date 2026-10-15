Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να ανέλθει η Ινδία το 2027, ξεπερνώντας την Ιαπωνία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ονομαστικό ΑΕΠ. Η Ιαπωνία προβλέπεται να υποχωρήσει στην έκτη θέση, καθώς θα την προσπεράσει και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για το 2026, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Ιαπωνία θα διατηρήσει την τέταρτη θέση, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Γερμανία. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Γαλλία.

Η κατάταξη αναμένεται να αλλάξει το 2027, με το ονομαστικό ΑΕΠ της Ινδίας να φτάνει τα 4,52 τρισ. δολάρια. Το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να καταλάβει την πέμπτη θέση, με 4,49 τρισ. δολάρια, ενώ το ΑΕΠ της Ιαπωνίας εκτιμάται στα 4,47 τρισ. δολάρια.

Η Γαλλία αναμένεται να παραμείνει η έβδομη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με ονομαστικό ΑΕΠ 3,65 τρισ. δολαρίων.