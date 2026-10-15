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Χρειάστηκε να αποδράσει μια αρκούδα από το κλουβί της στο Melios zoo για να φανερωθεί η γύμνια του κράτους για το χειρισμό άγριων ζώων.

Πώς γίνεται να μπαίνουν στη Δημοκρατία άγρια ζώα, να εκτρέφονται σε έναν χώρο και το Κτηνιατρείο να λέει ότι είναι παράνομα; Κατ’ αρχάς γιατί επιτράπηκε η εισαγωγή τους; Μπορεί κάποιος αύριο να φέρει ελέφαντες και καμηλοπαρδάλεις στην Κύπρο; Γιατί το Κτηνιατρείο ή άλλη αρχή δεν κινείται άμεσα και να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα που διαιωνίζεται και μένει άλυτο;

Δεν μπορείς να δημιουργείς πρώτα ένα πρόβλημα και μετά να ζητείς να λυθεί. Ας κάτσουν να βρουν μια λύση να τελειώνουμε. Αν έχει κενά η νομοθεσία να τα καλύψουν αύριο ώστε να μη δημιουργηθεί ξανά τέτοια κατάσταση.

ΜΙΧ.