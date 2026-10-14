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Η πρόσκληση στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμετοχή στη σύνοδο κορυφής της COP 31 στην Αττάλεια της Τουρκίας είχε και ουρά.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφού δεν κατάφερε στο στόχο του που ήταν να μην προσκαλέσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα, εκτός του διεθνούς δικαίου και απηύθυνε πρόσκληση και προς τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η διπλωματική κινητικότητα από πλευράς Λευκωσίας το προηγούμενο διάστημα πέτυχε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς της Άγκυρας με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί ότι θα προσκαλείτο στη σύνοδο κορυφής της Αττάλειας και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Ερντογάν έστειλε επιστολή και προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν για να βρεθεί και αυτός στην Αττάλεια το διήμερο 11 και 12 Νοεμβρίου 2026. Την παραλαβή πρόσκλησης από τον Ερντογάν τη δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο ίδιος ο Έρχιουρμαν:

«Θα ήθελα να διευκρινίσω επειδή έρχονται ερωτήσεις από φίλους δημοσιογράφους:

Λάβαμε πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν στις 14 Ιουλίου, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής COP 31 που θα διοργανωθεί στην Αττάλεια τον Νοέμβριο. Τις σχετικές ημερομηνίες θα είμαστε στην Αττάλεια.

Εξ όσων μαθαίνουμε από τον Τύπο, ανακοίνωσε και ο κ. Χριστοδουλίδης ότι θα είναι εκεί ως συνήθως».

Εάν όντως ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο Έρχιουρμαν τότε σημαίνει πως ο Ερντογάν είχε φροντίσει να βάλει τον κατοχικό ηγέτη από το παράθυρο ενώ την ίδια ώρα επιχειρούσε να κρατήσει εκτός τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η COP31 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 9 έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στο Antalya EXPO Center στο Σογούτζακσου της Αττάλειας. Η Σύνοδος Κορυφής Παγκόσμιων Ηγετών (World Leaders’ Summit) στην Αττάλεια θα είναι από τις 11 έως και τις 12 Νοεμβρίου.