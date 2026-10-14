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Ισότιμη μεταχείριση στις νέες ευρωπαϊκές βιομηχανικές πολιτικές ζήτησε η Τουρκία κατά τον τρίτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ–Τουρκίας για το εμπόριο, ο οποίος ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις Βρυξέλλες. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν παράλληλα την άρση του φραγμού στους ελέγχους εισαγωγών μέσω του συστήματος TAREKS και επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

Ο διάλογος πραγματοποιήθηκε υπό τη συμπροεδρία του Επιτρόπου Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφκοβιτς, και του Τούρκου υπουργού Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ. Προηγήθηκε επιχειρηματική συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της ΕΕ και της Τουρκίας.

Το αίτημα της Άγκυρας για το «Made in EU»

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Κομισιόν, ο Μπολάτ ζήτησε η Τουρκία να αντιμετωπιστεί «από την αρχή» ως εταίρος ή ισότιμος εταίρος στην Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) και στο «Made in EU».

Επικαλέστηκε τη βιομηχανική ενοποίηση που έχει επιτευχθεί κατά τις τρεις δεκαετίες λειτουργίας της Τελωνειακής Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το εμπόριο στον συγκεκριμένο τομέα ανέρχεται σε 55 δισ. ευρώ ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 26% των διμερών συναλλαγών, ενώ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ελέγχουν το 75% της τουρκικής παραγωγής οχημάτων.

«Δεν είναι δρόμος μονής κατεύθυνσης», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι οι νέες πολιτικές δεν πρέπει να διαταράξουν την Τελωνειακή Ένωση ή τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ανησυχίες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, ο Σέφκοβιτς υποστήριξε ότι οι προτάσεις της Κομισιόν απαντούν στις στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου, στις κρατικές επιδοτήσεις και σε πρακτικές που δεν συνάδουν με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Σημείωσε ότι πολλές από τις προτάσεις βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ, χωρίς να δεσμευτεί για συγκεκριμένη μεταχείριση της Τουρκίας.

Τι συμφωνήθηκε για το TAREKS

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, ΕΕ και Τουρκία ανακοίνωσαν την άρση του φραγμού που αφορούσε τους ελέγχους εισαγωγών στο TAREKS, το τουρκικό σύστημα εξωτερικού εμπορίου που βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν την εποικοδομητική συνεργασία για τα πρακτικά ζητήματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες.

Ο Σέφκοβιτς ανέφερε ότι η Τουρκία έχει εφαρμόσει μέτρα διαφάνειας που θα διευκολύνουν τους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Η κοινή δήλωση επιβεβαιώνει επίσης την πρόθεση προώθησης της εφαρμογής της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

Οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ολοκλήρωση της εναρμόνισης της Τουρκίας με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την ασφάλεια των μηχανημάτων, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Τελωνειακή Ένωση, χωρίς τεχνικά εμπόδια.

Οι εκκρεμότητες στην πρόσβαση στην αγορά

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης εκκρεμή ζητήματα πρόσβασης στην αγορά. Μεταξύ αυτών ήταν οι εξαγωγικοί φόροι σε δέρματα και ημικατεργασμένο δέρμα, το καθεστώς εποπτείας των εισαγωγών, η εποπτεία μέσω καταχώρισης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και πρώτων υλών, καθώς και τα αλκοολούχα ποτά. Για τα θέματα αυτά συμφωνήθηκε η συνέχιση των επαφών σε τεχνικό επίπεδο.

Πρόοδος καταγράφηκε στην πρόσβαση της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό μητρώο ενεργειακής σήμανσης EPREL. Παράλληλα, συμφωνήθηκαν τεχνικές συζητήσεις για την πρόσβαση στη βάση CPNP για τα καλλυντικά, την αποδέσμευση παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων και την αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών.

Η ατζέντα περιλάμβανε ακόμη τις δημόσιες συμβάσεις, την κυκλική οικονομία, την κινητικότητα των επιχειρηματιών, το ψηφιακό εμπόριο, την εμπορική άμυνα και τη συνεργασία στον ΠΟΕ. Εξετάστηκε επίσης η συνεργασία για την αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ.

Ο Σέφκοβιτς επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις και των δύο πλευρών ζητούν εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, καθώς και στενότερη συνεργασία στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

ΕΕ και Τουρκία συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επαφή και να εργαστούν για πιο προβλέψιμες και διαφανείς εμπορικές σχέσεις, αναγνωρίζοντας τον διάλογο ως πλατφόρμα για τη διατήρηση της δυναμικής της συνεργασίας τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ