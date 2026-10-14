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Την παρουσία τουρκικού πολεμικού πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο φέρεται να συνοδεύει το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, προβάλλει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο η τουρκική εφημερίδα «Τουρκίγε». Το δημοσίευμα, με τίτλο «Μήνυμα στη Γαλάζια Πατρίδα», αναφέρεται στη συνοδεία του ερευνητικού σκάφους από μονάδα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιπολικό σκάφος «TCG Karataş» συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδα της Μεσογείου», πραγματοποιώντας επίδειξη σημαίας στην περιοχή.

Το «Ορούτς Ρέις» συνεχίζει τις έρευνες μεταξύ Αναμούρ και Κερύνειας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρεται στην παρουσία του πολεμικού πλοίου ως μήνυμα αποφασιστικότητας της Άγκυρας για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

ΚΥΠΕ