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Συναγερμό για την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής ως μέσου καταστολής της πολιτικής αμφισβήτησης στο Ιράν κρούουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την καταδίκη σε θάνατο μιας 23χρονης φοιτήτριας για «βλασφημία» εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, την ώρα που, σύμφωνα με οργανώσεις, περισσότερες από 600 εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα από την αρχή του έτους.

Η 23χρονη Νάτζμε Αμινί, φοιτήτρια λογιστικής, κρατείται στις φυλακές Βακιλαμπάντ, στην πόλη Μασχάντ του βορειοανατολικού Ιράν. Έχει καταδικαστεί σε θάνατο και, σε ξεχωριστή υπόθεση, σε ποινή φυλάκισης άνω των 12 ετών, μετά από δίκες σε διαφορετικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην οικογένειά της, η οποία μίλησε στην οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRAI), με έδρα τις ΗΠΑ, η Αμινί καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της «sab ol-nabi», δηλαδή της προσβολής του προφήτη Μωάμεθ. Στη δεύτερη δίκη της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών, έξι μηνών και μίας ημέρας, για αδικήματα που περιλαμβάνουν ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας και διάδοση προπαγάνδας κατά του καθεστώτος.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, οι οποίες καταστάλθηκαν με αιματηρό τρόπο. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ το ειδησεογραφικό πρακτορείο Hrana, που συνδέεται με την HRAI, έκανε λόγο για περισσότερες από 50.000 συλλήψεις.

«Δεν θέλω να γίνω ηρωίδα, θέλω μόνο να γίνετε η φωνή μου»

Τον περασμένο μήνα, μέσα από ηχητικό μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη φυλακή, η Αμινί απηύθυνε δραματική έκκληση για διεθνή παρέμβαση, ζητώντας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, νομικούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ασχοληθούν με την υπόθεσή της. «Δεν θέλω σήμερα να παρουσιάσω τον εαυτό μου ως ηρωίδα. Θέλω μόνο ένα πράγμα: να γίνετε η φωνή μου», ανέφερε στο μήνυμά της.

«Είμαι ένα αθώο νέο κορίτσι, με τόσες ελπίδες και όνειρα. Έχω γονείς που με περιμένουν. Μια οικογένεια που κάθε βράδυ ξαγρυπνά με τον φόβο ότι μπορεί να με χάσει», πρόσθεσε.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι οι ιρανικές αρχές χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα τη θανατική ποινή προκειμένου να καλλιεργήσουν κλίμα φόβου και να καταστείλουν κάθε μορφή αμφισβήτησης. Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), η οποία εδρεύει στο Όσλο, περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τις αρχές του έτους.

Ο διευθυντής της οργάνωσης, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, χαρακτήρισε την υπόθεση της 23χρονης ιδιαίτερα ανησυχητική, επισημαίνοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο. «Η καταδίκη μιας νεαρής γυναίκας σε θάνατο για όσα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενέχει τον κίνδυνο να κανονικοποιήσει τη χρήση της θανατικής ποινής εναντίον της ειρηνικής έκφρασης και να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα όρια εφαρμογής της», δήλωσε. Όπως υποστήριξε, οι ιρανικές αρχές δοκιμάζουν τα όρια της «ανοχής» της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη θανατική ποινή. «Εάν η διεθνής κοινότητα δεν αντιδράσει αποφασιστικά τώρα, υποθέσεις όπως αυτή θα μπορούσαν να γίνουν πολύ συχνότερες», προειδοποίησε.

Τι προβλέπει ο ιρανικός νόμος για τη βλασφημία

Σύμφωνα με το άρθρο 262 του ισλαμικού ποινικού κώδικα του Ιράν, η προσβολή του προφήτη Μωάμεθ ή προσώπων που θεωρούνται ιερά από τους σιίτες μουσουλμάνους τιμωρείται με θάνατο. Ωστόσο, το άρθρο 263 προβλέπει εξαιρέσεις για δηλώσεις που έγιναν υπό την επήρεια μέθης ή χωρίς πρόθεση προσβολής, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθεί να προβλέπεται ποινή έως και 74 μαστιγώσεων.

Σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Khorasan, η οποία επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή των δικαστικών διαδικασιών, η Αμινί υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε δημοσιεύσει τα επίμαχα σχόλια αφού είχε καταναλώσει παραισθησιογόνα μανιτάρια μαζί με φίλους της. Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια ακούσια λεκτική εκτροπή, ζητώντας να ληφθεί υπόψη η κατάστασή της κατά τον χρόνο της ανάρτησης.

Ο δικαστής που προήδρευε της διαδικασίας απέρριψε το επιχείρημα της υπεράσπισης, θέτοντας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ερώτημα: «Γιατί, στην ίδια κατάσταση παραισθήσεων, δεν προσβάλατε άλλα πρόσωπα ή αντιπάλους του καθεστώτος, όπως η Αμερική και το Ισραήλ;».

Η θανατική καταδίκη της 23χρονης δεν είναι τελεσίδικη και εξακολουθεί να υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν.

protothema.gr