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Η Volkswagen παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο ID. Tiguan, ένα ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς πυλώνες της τα επόμενα χρόνια. Το νέο μοντέλο θα αντικαταστήσει τα ID.4 και ID.5, τα οποία έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 950.000 μονάδες παραγωγής. Το νέο μοντέλο συνδυάζει την επιτυχημένη ονομασία Tiguan με την τεχνολογία της ηλεκτρικής οικογένειας ID.

Η εμπορική του πορεία θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2027, παράλληλα με το συμβατικό Tiguan, το οποίο θα συνεχίσει να διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, diesel και υβριδικά συστήματα. Το ID. Tiguan θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Emden της Γερμανίας, αξιοποιώντας την εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+.

Σχεδιαστικά, το νέο SUV εγκαταλείπει τις πιο απαλές γραμμές των προκατόχων του, υιοθετώντας μια δυναμικότερη εμφάνιση με καθαρές επιφάνειες και έντονες αναλογίες. Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Pure Positive προσδίδει στο αυτοκίνητο μεγαλύτερη οπτική παρουσία, ενώ επιστρέφουν οι παραδοσιακές εξωτερικές χειρολαβές των θυρών.

Στο εσωτερικό, η Volkswagen δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υλικών και στην ευκολία χειρισμού. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διάσταση 10 ιντσών, η κεντρική οθόνη φτάνει τις 15 ίντσες, ενώ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό Volkswagen προσφέρεται ξεχωριστή οθόνη 12 ιντσών για τον συνοδηγό. Παράλληλα, επιστρέφουν οι φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός και ο έλεγχος του ηχοσυστήματος. Μια ιδιαίτερη πινελιά αποτελούν οι νέες λειτουργίες Retro, που επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέγει ψηφιακές απεικονίσεις εμπνευσμένες από ιστορικά μοντέλα της Volkswagen, όπως τα Golf και Beetle.

Το ID. Tiguan θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος. Η βασική πισωκίνητη αποδίδει 190 ίππους και διαθέτει μπαταρία 58 kWh, ενώ η ισχυρότερη πισωκίνητη προσφέρει 286 ίππους με μπαταρία 77 kWh. Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη 4MOTION των 299 ίππων, επίσης με μπαταρία 77 kWh. Η μέγιστη αυτονομία θα φτάνει τα 600 χιλιόμετρα WLTP.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από τον χώρο αποσκευών των 534 λίτρων και έναν πρόσθετο εμπρός αποθηκευτικό χώρο 32 λίτρων. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τους δύο τόνους, ανάλογα με την έκδοση. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται οδήγηση με ένα πεντάλ, εξελιγμένο Connected Travel Assist, ψηφιακό κλειδί, λειτουργία Vehicle-to-Load και προαιρετικά καθίσματα με μασάζ και εξαερισμό.