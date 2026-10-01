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Navtex εξέδωσε η Τουρκία για δραστηριότητες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, με επέκταση έως τα νότια των κατεχομένων.
Η Navtex που έχει ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου σχετίζεται με τα σχέδια για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα.
Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν το Oruç Reis θα συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια των ερευνών.