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Δεν αποκλείεται η σύγκληση νέας διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο. Παράλληλα, από όσα αποκαλύπτονται για τα τεκταινόμενα στη Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά υπαναχώρησε στο θέμα της κατάθεσης του εγγράφου των συγκλίσεων.

Σύμφωνα με πηγές του Εθνικού Συμβουλίου που ενημέρωσαν τον «Φιλελεύθερο», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε, κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι η Τουρκία δεν είναι αντίθετη σε μια τέτοια διάσκεψη.

Θετικός εμφανίζεται και ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θέτει και σε αυτή την περίπτωση ως προϋπόθεση για τη σύγκληση της διάσκεψης τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Όσον αφορά τη Λευκωσία, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η διεθνής διάσκεψη συγκαταλέγεται στα σημεία που πρότεινε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η κυπριακή πλευρά πρότεινε και συγκεκριμένη μεθοδολογία: σε πρώτο στάδιο συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και στη συνέχεια συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από εκεί και πέρα, το ερώτημα που φαίνεται να προβληματίζει την πολιτική ηγεσία (όσους, τουλάχιστον, ασχολούνται σοβαρά με το Κυπριακό) είναι τι μπορεί να προκύψει από μια τέτοια διάσκεψη, αφού το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά δεδομένο θεωρείται.

Ως προς το πότε θα γίνει η διάσκεψη, στις συναντήσεις στη Νέα Υόρκη η Τουρκία υποστήριξε ότι θα μπορούσε να συγκληθεί μέσα στο φθινόπωρο, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επισημαίνει στους συνομιλητές του ότι βρισκόμαστε ήδη στο φθινόπωρο.

Βόλεψε και πάλι τον Τουφάν

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τη συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο αφορά το έγγραφο των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη. Όπως φαίνεται, και σε αυτή την περίπτωση η Μαρία Άνχελα Ολγκίν ενήργησε με τρόπο που βολεύει τον Τ. Έρχιουρμαν και την άρνησή του να προχωρήσει η διαδικασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο κατοχικός ηγέτης ήταν αρχικά θετικός στην ετοιμασία και την παράδοση των συγκλίσεων, στη συνέχεια όμως έφερε προσκόμματα και πλέον αρνείται να παραλάβει το έγγραφο. Διαμήνυσε στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, με την οποία είχε και τη σχετική συζήτηση, ότι δεν επιθυμεί να λάβει το έγγραφο πριν ξεκαθαρίσουν η τελική εικόνα και ο «προορισμός» της όλης συζήτησης για το Κυπριακό.

Στη δήλωση που εξέδωσε μετά το πέρας των επαφών στη Νέα Υόρκη, η Μ. Ά. Ολγκίν ανέφερε ότι το έγγραφο των συγκλίσεων θα δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις – κίνηση που ευθυγραμμίζεται με την αξίωση του Τ. Έρχιουρμαν.

Δεν θα κινηθεί στο κενό ο νέος ΓΓ του ΟΗΕ

Κατά την ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις επαφές του με τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (P5). Όπως μεταφέρθηκε, από τις επαφές αυτές προέκυψε ως κοινή θέση των P5 η ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των συμφωνημένων παραμέτρων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέθηκε και η θέση πως, ακόμη και με την αλλαγή στη Γενική Γραμματεία, ο νέος ΓΓ θα εξακολουθήσει να ενεργεί στη βάση της εντολής που του δίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, από την οποία δεν μπορεί να απομακρυνθεί.

Αυτό σημαίνει ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας δεν θα κινηθεί στο κενό όταν αναλάβει τα καθήκοντά του. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι τους όρους της εντολής που έχει ο εκάστοτε ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Όπως είχε αποκαλύψει το philenews κατά τη διάρκεια των επαφών στη Νέα Υόρκη, στο γεύμα με τους P5 η κυπριακή πλευρά είδε ευνοϊκά τη συνέχιση της εμπλοκής της Μ. Ά. Ολγκίν και μετά τον Δεκέμβριο, ως πρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα για να υπάρξει συνέχεια στην προσπάθεια που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα.