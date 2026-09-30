Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου για τα τεκταινόμενα, για τα γεγονότα, τις συναντήσεις, τις εξελίξεις μετά την τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που ήταν στις 3 Αυγούστου του 2026.

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 26 Αυγούστου, στις 9 Σεπτεμβρίου και στις 17 Σεπτεμβρίου, πριν τη μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και ασφαλώς η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπου τους ενημέρωσε για τις προτάσεις, τις εισηγήσεις που είχε υποβάλει και στον κ Έρχιουρμαν στην τελευταία τους συνάντηση και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το σύνολο αυτών των προτάσεων, οι οποίες άπτονται τόσο στον τομέα και στο πεδίο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού.

Επίσης, ενημερώθηκαν για τις συναντήσεις που είχε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής κατά την παραμονή μας στη Νέα Υόρκη, τόσο με την κα ντι Κάρλο όσο και με την κα Ολγκίν, αλλά και για την κοινή συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή στην παρουσία της κας ντι Κάρλο και της κας Ολγκίν.

Στο Εθνικό Συμβούλιο υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων ως προς τα επόμενα βήματα σε σχέση με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, για το πώς μπορούμε να υποβοηθήσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια ενόψει και της καθόδου της κας Ολγκίν τον ερχόμενο Οκτώβριο στη χώρα μας, στην προετοιμασία της άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, μιας επιτυχημένης άτυπης διευρυμένης Διάσκεψης, όπως την έχει καθορίσει και την έχει προσδιορίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Έχουν ενημερωθεί διεξοδικά και για τις προτάσεις που έχει υποβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η προσπάθεια ασφαλώς συνεχίζεται. Η δική μας η προσήλωση παραμένει αμείωτη και η δική μας η πεποίθηση ότι είναι μόνο μέσα από προτάσεις, εποικοδομητικές προτάσεις, την εποικοδομητική μας στάση αλλά και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, που μπορούμε να δούμε πρόοδο, φτάνει να υπάρχει η απαραίτητη, η αναγκαία πολιτική βούληση από όλα τα μέρη».

Ερωτηθείς τι μπορούμε να αναμένουμε, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η δική μας η προσέγγιση και η προσέγγιση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο ίδιος ανέφερε κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, αλλά και στις συναντήσεις που είχαμε, είναι ότι όταν υπάρχουν προκλήσεις, η λύση δεν είναι λιγότερος διάλογος. Η λύση είναι περισσότερος διάλογος. Και όταν υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορούμε να δούμε πρόοδο, είναι να συνεχίζουμε την προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος. Έχουμε υποβάλει πολλές προτάσεις, εδώ και τρεισήμισι χρόνια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει υποβάλει πολλές προτάσεις. Το τελευταίο διάστημα έχουν υποβληθεί προτάσεις και στα τρία πεδία που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει καθορίσει ως τα βασικά στα οποία θέλει να επιτευχθεί πρόοδος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση χωρίς ποτέ να βγαίνει από την εξίσωση ο ρόλος που διαδραματίζει η κατοχική Τουρκία και η στάση της στην προώθηση και στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για τη σύγκληση διευρυμένης. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσηλωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διατηρεί την πεποίθηση ότι η σύγκληση μιας τέτοιας διευρυμένης είναι εφικτή το επόμενο διάστημα. Όμως, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει, απαραίτητο συστατικό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Εμείς δεν μπορούμε να επιλέξουμε πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος. Μπορούμε να επιλέξουμε να συνεχίσουμε να τον βαδίζουμε και να συνεχίζουμε να τον βαδίζουμε με προτάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν ή θα ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Πέραν τούτου, θα πρέπει να επιδείξει και η άλλη πλευρά την ίδια εποικοδομητική στάση».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν σκέψεις για την επόμενη μέρα της λήξης της θητείας του νυν ΓΓ των ΗΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ασφαλώς, δεν είμαστε όμως ακόμα εκεί. Σας θυμίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών βρισκόταν στη χώρα μας αρχές Αυγούστου και ο ίδιος έχει θέσει τον στόχο μέχρι τη λήξη της θητείας του -και είναι κάτι το οποίο όχι μόνο χαιρετίζουμε αλλά μας ικανοποιεί πλήρως ότι έχει θέσει ως προσωπικό στοίχημα, αν θέλετε, μέχρι τη λήξη της θητείας του να επιτευχθεί η ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό. Έχουμε ακόμη χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σε κάθε όμως περίπτωση, θα πρέπει να θυμόμαστε από πού απορρέουν οι όροι εντολής τόσο αυτού του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσο και κάθε Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Οι όροι εντολής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία με σαφήνεια και κατ’ επανάληψη καθορίζουν, προσδιορίζουν, περιγράφουν και καταγράφουν το συμφωνημένο πλαίσιο».

Ερωτηθείς αν ο ΓΓ των ΗΕ έχει δώσει λίστα 7 Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και κατά πόσο ο ΓΓ θεωρεί ως προϋπόθεση τα ΜΟΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο ΓΓ των ΗΕ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, και αυτό είναι γνωστό, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, είχε υποβάλει τη συμβιβαστική του πρόταση, όπως την έχει περιγράψει, για τα σημεία διέλευσης, τα οποία εμείς είχαμε αποδεχτεί και αποδεχόμαστε ακόμη και σήμερα, και δυστυχώς η άλλη πλευρά δεν έχει αποδεχτεί. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έξι σημεία, τα οποία ο κ. Έρχιουρμαν έχει εγείρει, και για τα έξι αυτά σημεία έχουμε τοποθετηθεί με σαφήνεια, τοποθετούμαστε και δημόσια για καθένα από αυτά. Όσον αφορά την αποναρκοθέτηση, σας θυμίζω ότι υπάρχει πρόταση μας από τον Απρίλιο του 2025, συγκεκριμένη πρόταση για τις περιοχές που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει. Αυτή η πρόταση μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτή ούτε συζητείται από την άλλη πλευρά. Όσον αφορά για την Τεχνική Επιτροπή για Φυσικές Καταστροφές, ήταν και ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε κατά την κοινή συνάντηση των διαπραγματευτών με την κα ντι Κάρλο και την κα Ολγκίν στη Νέα Υόρκη, ότι εμείς αποδεχόμαστε τη σύσταση αυτής της τεχνικής επιτροπής, με την άλλη πλευρά να εκφράζει επιφυλάξεις. Για το ζήτημα του αθλητισμού επαναφέρουμε και επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο υπογράφηκε το 2013 μεταξύ της FIFA, της UEFA, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της αντίστοιχης τουρκοκυπριακής ομοσπονδίας και έχει πραγματοποιηθεί ήδη φιλικός αγώνας στις 19 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται νέος στα κατεχόμενα τον Οκτώβριο. Και για τα σημεία διέλευσης. Είναι πολλές οι προτάσεις που έχουμε υποβάλει, ακριβώς αποδεικνύοντας τη δική μας εποικοδομητική στάση και προσέγγιση. Για το ζήτημα των υπηκοοτήτων έχουμε εξηγήσει κατ΄ επανάληψη ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρείται μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης όταν βασίζεται σε βασικές πρόνοιες νομοθεσίας και άπτεται βεβαίως και της ευρωπαϊκής πλέον ιδιότητας. Και αυτές οι αιτήσεις εξετάζονται στη βάση κριτηρίων και στη βάση νομοθεσίας, και έχει ήδη μετά το 2024 που έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανεκκινήσει η εξέταση αυτών των αιτήσεων. Άρα, σε καθένα από αυτά τα επτά σημεία έχουμε τοποθετηθεί δημόσια. Οι τοποθετήσεις μας είναι και δημόσιες και καταγεγραμμένες και δεδηλωμένες και συνεπείς και σταθερές. Σε αυτό παραμένουμε. Και είναι για αυτό τον λόγο, επειδή ακριβώς επιμένουμε σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, επιμένουμε σε αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατά τις δύο διευρυμένες συναντήσεις αλλά και κατά την τελευταία συνάντηση, ότι θα συζητηθούν, που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει παρουσιάσει ένα σύνολο 19 προτάσεων, 19 σημείων τα οποία μπορούν να συζητηθούν. Και αν θέλουμε πραγματικά να δούμε πρόοδο αυτό το οποίο προέχει είναι η πολιτική βούληση και αυτό το οποίο προέχει είναι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί. Αν αυτό το οποίο όλοι λέμε, ότι δηλαδή θέλουμε να τερματίσουμε τη στασιμότητα, πραγματικά μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη, γιατί η στασιμότητα δεν είναι ουδέτερη στάση, είναι προσπάθεια διαιώνισης του στάτους κβο και το στάτους κβο δεν μπορεί και δεν θα είναι ο ορίζοντας του Κυπριακού».

Σε ερώτηση ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το διαπραγματευτικό κεκτημένο δεν θα απολεσθεί. Και αυτό, σας θυμίζω ότι είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος ο κ. Έρχιουρμαν το έχει στις προτάσεις του, στα σημεία τα οποία είχε θέσει από την πρώτη στιγμή. Το διαπραγματευτικό κεκτημένο, το κεκτημένο της προηγούμενης και όλων των προηγούμενων διαπραγματευτικών διαδικασιών δεν χάνεται και ούτε θα επιτρέψουμε να χαθεί, ούτε ασφαλώς είχαν χαθεί τα διαπραγματευτικά κεκτημένα προηγούμενων Γενικών Γραμματέων των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων Προέδρων της Δημοκρατίας και Τουρκοκύπριων ηγετών. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον ως προς τη ρητορική διατύπωση, αλλά και ως προς τις γραπτές τοποθετήσεις, συμμερίζεται και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης».

Ερωτηθείς αν για το θέμα της καταγραφής συγκλίσεων άλλαξε η διαδικασία από τα ΗΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε εμάς από την πρώτη στιγμή, και αυτή ήταν και η διευθέτηση και αυτή ήταν η προσέγγιση και κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ήταν ότι με την ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων αυτό το κείμενο της καταγραφής θα δινόταν σε όλα τα μέρη για να υπάρξει μια κοινή θεώρηση πλέον ως προς τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί, ακριβώς για να υποβοηθηθεί η διαδικασία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και όχι με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι κάτι το οποίο έχει μεταφερθεί, ήδη είχε μεταφερθεί και κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και μετά τη δήλωση της κας Ολγκίν, είναι κάτι το οποίο το μετέφερε εκ νέου ο διαπραγματευτής κ. Μενελάου».

Ερωτηθείς αν η ελληνοκυπριακή πλευρά διαφωνεί, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «εμείς θεωρούμε ότι αυτή η καταγραφή των συγκλίσεων -ήταν κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει και ενημέρωση για το πού βρίσκεται και μας έχουν ενημερώσει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο- πρέπει να δοθεί σε αυτό το στάδιο σε όλα τα μέρη, ακριβώς για να συμβάλει αυτή η διαδικασία στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη διαπραγματεύσεων».

Ερωτηθείς τι αναμένουμε από την κα Ολγκίν με δεδομένη την αρνητική στάση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «στο Κυπριακό δεν έχουμε την πολυτέλεια της ακινησίας, στο Κυπριακό δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με τετελεσμένα και ουδέποτε θα επιτρέψουμε στην τουρκική αδιαλλαξία αλλά και στην παρελκυστική της προσέγγιση να μας οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου που είναι η επίλυση του Κυπριακού.

Επίσης, να είμαστε ειλικρινείς και να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι σήμερα το βασικό ερώτημα αν υπάρχουν προκλήσεις. Προκλήσεις υπάρχουν. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε και πόσο έντονα συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να ξεπεράσουμε και να υπερβούμε αυτές τις προκλήσεις.

Ας μην ξεχνάμε το σημείο, το οποίο ξεκινήσαμε πριν από τρεισήμισι χρόνια, τον Μάρτιο του 2023, ότι όταν ανέλαβε τον προεδρικό θώκο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ήταν εφικτό να διευθετηθεί μια κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ή έμπαιναν απαράδεκτες προϋποθέσεις και αξιώσεις για να γίνει μια κοινή συνάντηση, μια κοινωνική συνάντηση. Σήμερα βρισκόμαστε μετά από δύο διευρυμένες συναντήσεις, στις οποίες έγιναν σημαντικές συζητήσεις ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με ενεργό εμπλοκή της ΕΕ -και έχω με χαρά ακούσει πολιτικούς ηγέτες να αναφέρονται στον ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει- ένας στόχος που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με έναν ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό να ετοιμάζεται για σημαντικές επαφές, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών πέραν του να επισκέπτεται τη χώρα μας, να αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία ο ίδιος προσωπικά προτού εκπνεύσει η θητεία του.

Και όλα αυτά τα αναφέρω, όχι γιατί θέλω να ισχυριστώ ότι είναι εύκολος ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας, αλλά γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και την απόσταση που έχουμε διανύσει, την αποτελεσματικότητα της διπλωματίας μας, παρόλη την αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας.

Θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτής της συνέπειας, γιατί είναι μόνο μέσα από συνέπεια και επιμονή που μπορούμε να πετυχαίνουμε βήματα προς τα εμπρός. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι στη διαπραγμάτευση χρειάζονται δύο για να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος. Η δική μας πρόθεση, η δική μας βούληση, δεν είναι μόνο δεδηλωμένη. Έχω αναφερθεί πολύ συγκεκριμένα και αναφερθήκαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα πολύ συγκεκριμένα στις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε και στις πρωτοβουλίες που θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε, ακριβώς για να βοηθήσουμε, στον βαθμό που οι δικές μας δυνατότητες το επιτρέπουν, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εκπληρώσει και τη δική του επιθυμία για πρόοδο στο Κυπριακό».