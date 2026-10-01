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Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία, στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, ότι εντός Οκτωβρίου θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (GSI) και σε σχέση με τη γαλλική Meridiam.

Πηγές που γνωρίζουν όσα συζητήθηκαν μεταξύ του Προέδρου και των πολιτικών αρχηγών ανέφεραν στο philenews ότι η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή ερώτημα του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος διερωτήθηκε ποιο μπορεί να είναι το γεωπολιτικό όφελος από τον GSI.

Απαντώντας, ο Ν. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε στον Φ. Παναγιώτου, αλλά και στους υπόλοιπους, ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση. Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ επιδιώκει ενιαία τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλα τα κράτη μέλη της.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η γαλλική εταιρεία θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα σε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο επί του πεδίου όσο και προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Γι’ αυτό και ο Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά στους πολιτικούς αρχηγούς ότι οι εξελίξεις θα έρθουν εντός Οκτωβρίου.

Ζήτησε Εθνικό για την ενέργεια

Στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, πρότεινε να συγκληθεί ειδική συνεδρία του Σώματος με αντικείμενο τα ενεργειακά. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η πρόταση του Ν. Παπαδόπουλου αφορά συζήτηση τόσο για τον GSI όσο και για το φυσικό αέριο.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, σε πολλά από αυτά τα θέματα υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση. Επεσήμανε, παράλληλα, ότι η ενέργεια είναι από τα ζητήματα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική της Κύπρου, αλλά και το Κυπριακό.