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Πρόταση για διατήρηση του συστήματος δωδεκάωρων βαρδιών στην Αστυνομία και παραχώρηση 12 ημεραργιών ετησίως, με χρηματική αποζημίωση για τις υπόλοιπες 7,5, υπέβαλε την Τετάρτη στον Αρχηγό Αστυνομίας η συντεχνία Ισότητα, ανακοινώνοντας, παράλληλα, ότι αποσύρθηκε η δικαστική προσφυγή για τη μείωση των ημεραργιών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας αναφέρει ότι η απόσυρση της προσφυγής αποφασίστηκε λόγω απρόβλεπτης αλλαγής δεδομένων που επηρέασε τη νομική διαδικασία. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η απόφαση αυτή δεν συνιστά αποδοχή της ορθότητας της αρχικής απόφασης για μείωση των ημεραργιών από 19,5 σε περίπου 4,7, ούτε εγκατάλειψη των διεκδικήσεών του.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, η συντεχνία απέστειλε σήμερα πρόταση στον Αρχηγό της Αστυνομίας, με την οποία εισηγείται την επαναφορά του συστήματος δωδεκάωρων βαρδιών, καθώς και την παραχώρηση 12 ημεραργιών ως πραγματικού χρόνου ανάπαυσης, με χρηματική αποζημίωση για τις υπόλοιπες 7,5, ώστε να διατηρηθεί η συνολική αντιστάθμιση των 234 ωρών επιπρόσθετης ετήσιας εργασίας.

Η συντεχνία αναφέρει ότι η διατήρηση του δωδεκάωρου συστήματος αποτρέπει την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των βαρδιών, ενώ θα συμβάλει στη διασφάλιση της επιχειρισιακής συνέχειας. Ακόμη, επισημαίνει ότι η ασφάλεια και υγεία των αστυνομικών έχει ως κύρια προϋπόθεση το δωδεκάωρο σύστημα βάρδιας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η αποζημίωση των 7,5 ημεραργιών που θα λαμβάνονταν ως χρόνος ανάπαυσης, συνεπάγεται δυνητικά 90 επιπλέον ώρες παρουσίας ανά Αστυνομικό ετησίως, ενώ εκτιμά ότι η εξοικονόμηση που ενδέχεται να προκύψει από τη μείωση άλλων δαπανών μπορεί να αντισταθμίσει μέρος ή και το σύνολο του κόστους της αποζημίωσης, επικαλούμενη σχετική μελέτη της. Προσθέτει ακόμη, ότι συστήματα δωδεκάωρων βαρδιών εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γαλλία και την Ιρλανδία.

«Η Συντεχνία Ισότητα επιδιώκει μια συμφωνία που θα προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των Αστυνομικών, θα διασφαλίζει την αναγκαία ανάπαυση και θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της Αστυνομίας. Η πρότασή μας αποτελεί βάση διαπραγμάτευσης», επισημαίνει.

Τέλος, σημειώνει ότι οι μελέτες για την πρόωρη αφυπηρέτηση, το επίδομα επικινδυνότητας με κατηγοριοποίηση και την ασφάλιση αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος έχουν ήδη παραδοθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΚΥΠΕ