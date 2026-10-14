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Στο επίκεντρο η νέα γενιά επαγγελματιών λογιστών. Στην Κύπρο για την τελετή η Αντιπρόεδρος του ACCA, Cristina Gutu

Με περισσότερα από220 νέα μέλη από την Κύπρο να εντάσσονται φέτος στην παγκόσμια επαγγελματική του κοινότητα, το ACCA πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Τελετή Καλωσορίσματος Νέων Μελών (New Members ceremony) στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι κορυφαίων ελεγκτικών και λογιστικών οίκων, εκπαιδευτικών οργανισμών και πανεπιστημιακών συνεργατών, καθώς και μέλη της ευρύτερης επαγγελματικής κοινότητας.

Ειδικά για την τελετή βρέθηκε στην Κύπρο η Αντιπρόεδρος του ACCA, Cristina Gutu, η οποία καλωσόρισε τα νέα μέλη και αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος διεθνώς, αλλά και στις ευκαιρίες που ανοίγονται για τη νέα γενιά επαγγελματιών.

Η παρουσία της Cristina Gutu στην Κύπρο εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαφών, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς και οικονομικούς φορείς της χώρας. Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον λογιστικό και ελεγκτικό κλάδο, τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούν οι παγκόσμιες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και οι δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι επαγγελματίες του μέλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στον ρόλο του επαγγέλματος στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Στη συγχαρητήρια ομιλία της, η Αντιπρόεδρος του ACCA υπογράμμισε ότι ο ρόλος του ACCA εκτείνεται πολύ πέρα από την παροχή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου.

«Ο ρόλος του ACCA υπερβαίνει κατά πολύ την παροχή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου σπουδών. Οφείλουμε να βοηθούμε τον κλάδο να προβλέπει τις αλλαγές, να αναπτύσσει τις δεξιότητες που θα χρειαστεί στο μέλλον, να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και να συνεχίζει να συμβάλλει θετικά στην οικονομία και την κοινωνία. Και ίσως το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι προσφέρουμε σε ταλαντούχους και φιλόδοξους ανθρώπους τη δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης του ACCA. Την επόμενη χρονιά, προχωρούμε στον ανασχεδιασμό του προγράμματός μας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός κόσμου που έχει αλλάξει, όπου η βιωσιμότητα και η τεχνολογία μετασχηματίζουν τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό τίτλο που αναγνωρίζεται και χαίρει εκτίμησης σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελώντας το κορυφαίο σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση στους τομείς της λογιστικής και των επιχειρήσεων», ανάφερε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η κα Gutu υπογράμμισε τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ACCA στην Κύπρο: «Θέλουμε το ACCA να αποτελεί όχι μόνο έναν επαγγελματικό οργανισμό στην Κύπρο, αλλά έναν μακροχρόνιο εταίρο στην ανάπτυξη του ταλέντου, της εμπιστοσύνης και των ικανοτήτων που θα χρειαστεί η κυπριακή οικονομία για το μέλλον».

Χαιρετίζοντας τα νέα μέλη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), Οδυσσέας Χριστοδούλου, υπογράμμισε τη σημασία της νέας γενιάς για το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς και τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ ΣΕΛΚ και ACCA.

«Η ένταξη περισσότερων από 220 νέων μελών στην οικογένεια του ACCA αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το επάγγελμά μας στην Κύπρο. Η νέα γενιά επαγγελματιών φέρνει μαζί της γνώσεις, νέες δεξιότητες και φιλοδοξίες που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου. Ως ΣΕΛΚ, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη μακρόχρονη συνεργασία μας με το ACCA και παραμένουμε προσηλωμένοι στην κοινή μας προσπάθεια για ένα ισχυρό και σύγχρονο λογιστικό επάγγελμα», ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου.

Το ACCA αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή σώματα επαγγελματιών λογιστών, με περισσότερα από 266,100 μέλη και πάνω από μισό εκατομμύριο σπουδαστές σε 179 χώρες.

Στην Κύπρο, το ACCA στηρίζει μια κοινότητα περίπου 8.000 μελών και μελλοντικών μελών, ενώ διατηρεί ιδιαίτερα σημαντική και μακρόχρονη συνεργασία με τον ΣΕΛΚ, μεταξύ άλλων μέσω του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων.

Η φετινή τελετή ανέδειξε τα επιτεύγματα των νέων μελών και τη δυναμική μιας νέας γενιάς επαγγελματιών, που καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο μέλλον του επαγγέλματος και της κυπριακής οικονομίας.