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Οι συνιδρυτές της διάσημης γαλλικής ομάδας ακροβατικών και σχοινοβασίας Basinga πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση —και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο κίνητρο— όταν περπατούν στο σχοινί, είναι η πεποίθηση πως ακόμα και τα πιο δύσκολα όνειρα γίνονται εφικτά όταν μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε και να συνδεόμαστε με τους άλλους.

Η Τατιάνα-Μόσιο Μπονγκόνγκα (Tatiana-Mosio Bongonga), που μυήθηκε από παιδί στην ακροβασία, πριν μερικούς μήνες πραγματοποίησε ρεκόρ περπατώντας σε ύψος 80 μέτρων πάνω από το έδαφος, χωρίς σχοινί προστασίας, μπροστά σε 9000 ανθρώπους στη Ν. Γαλλία. «Δεν λειτουργώ με όρους φόβου ή αδρεναλίνης. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση μεγάλης συγκέντρωσης, σχεδόν διαλογισμού, όταν περπατάω», λέει.

H Τατιάνα-Μόσιο Μπονγκόνγκα και ο Γιαν Νατς

Με τον Γιαν Νατς (Jan Naets), συνιδρυτή της ομάδας, τεχνικό διευθυντή, υπεύθυνο για το περίπλοκο στήσιμο των σχοινιών στις εντυπωσιακές εναέριες διαδρομές της, φτάνουν στην Κύπρο στο πλαίσιο του ArtCargo Performing Arts Festival με την παράσταση «Soka Tira Osoa», όπου ακροβατικά, ζωντανή μουσική και ενεργή συμμετοχή του κοινού συνυπάρχουν.

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το «Soka Tira Osoa»; Το όνομα της παράστασης προέρχεται από ένα βασκικό παιχνίδι, το οποίο συνίσταται στο τράβηγμα σχοινιών και γεννήθηκε από την επιθυμία να δείξουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να κάνουμε όμορφα και σημαντικά πράγματα, μέσα από την ομαδικότητα. Θέλαμε να τονίσουμε την αλληλεξάρτηση μιας ομάδας και τη δύναμη που συνδέει τους ανθρώπους όταν εργάζονται μαζί. Το κοινό είναι μάρτυρας και στη συνέχεια γίνεται πρωταγωνιστής στη δημιουργία μιας κατασκευής που επιτρέπει σε μια ομάδα να διατηρεί την ισορροπία της.

-Γιατί επιλέξατε να κάνετε το κοινό ενεργό μέρος της παράστασης; Το κοινό είναι στο DNA της ομάδας μας. Οι περισσότερες παραστάσεις μας είναι συμμετοχικές. Για εμάς το σημαντικότερο είναι να δημιουργούμε συναντήσεις μεταξύ των ανθρώπων, να δημιουργούμε δεσμούς. Η παράσταση είναι απλώς μια αφορμή για κάτι μεγαλύτερο, κάτι που θα μείνει στη μνήμη.

-Η απουσία σχοινιού ασφαλείας ή ιμάντα κάνει τη στιγμή ιδιαίτερα έντονη για το κοινό…

Τατιάνα: Σε αυτή την παράσταση περπατάω 4,5 μέτρα πάνω από το έδαφος. Είναι σχετικά κοντά στο κοινό και οι συνθήκες είναι πολύ πιο απλές για μένα απ’ ό,τι στα 100 μέτρα ύψος, όπου μπορεί να με αποσταθεροποιήσει ο άνεμος. Δεν λειτουργώ με όρους φόβου ή αδρεναλίνης. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση μεγάλης συγκέντρωσης, σχεδόν διαλογισμού, όταν περπατάω. Προχωρώ με λικνιστό βηματισμό, χορεύω και κάνω φιγούρες όταν αισθάνομαι άνετα. Θέλω να δείξω ότι, με δουλειά και προπόνηση, όλα είναι δυνατά. Η ιδέα ότι η υπέρβαση του εαυτού μας και τα όνειρα είναι προσιτά σε όλους είναι κάτι που θα ήθελα να μεταφέρω, με στόχο να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Και είναι προσιτά επειδή δεν είμαστε ποτέ μόνοι για να τα πραγματοποιήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να συνδεόμαστε με τους άλλους και να μην τους φοβόμαστε. Και εγώ η ίδια δεν είμαι μόνη. Οι παραστάσεις μας είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης για την επιτυχία τους. Δεν υπάρχει ο σούπερ σταρ σχοινοβάτης.

-Τι συμβαίνει στο μυαλό σας τη στιγμή που ανεβαίνετε στο σχοινί;

Τατιάνα: Μεγάλη συγκέντρωση, αλλά και η αίσθηση ότι βρίσκομαι στο στοιχείο μου, ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλο ύψος. Είμαι χαλαρή, ξέρω ότι βρίσκομαι στη θέση μου, ξέρω ότι η ομάδα της Basinga είναι εκεί και εξασφαλίζει τα πάντα.

–Πώς προετοιμάζεστε, σωματικά και ψυχικά, για μια τέτοια στιγμή;

Τατιάνα: Προπονούμαι σχεδόν καθημερινά. Με παρακολουθεί φυσιοθεραπευτής και κάνω μυϊκή ενδυνάμωση για να διατηρώ το σώμα μου δυνατό και τονωμένο – το κοντάρι ισορροπίας ζυγίζει 13 κιλά. Όσον αφορά το ψυχικό κομμάτι, έχω αναπτύξει τις δικές μου τεχνικές. Πρόσφατα, μάλιστα, πιστοποιήθηκα ως προετοιμάστρια στο mental coaching. Αυτό αποτελεί μέρος της «εργαλειοθήκης» μου στα masterclasses που κάνω για επαγγελματίες του τσίρκου ή σε επιχειρήσεις για τη συνοχή των ομάδων.

–Πρόσφατα πραγματοποιήσατε ένα ρεκόρ περπατώντας σε ύψος 80 μέτρων πάνω από το έδαφος, μπροστά σε 9.000 ανθρώπους. Τι αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή;

Τατιάνα: Ανατρίχιασα, επειδή δεν είχα καταφέρει να πραγματοποιήσω ολόκληρη τη διαδρομή κατά τη διάρκεια των προβών εξαιτίας του ανέμου. Και ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμουν σε τόσο μεγάλο ύψος, οπότε ήταν φυσικό να υπάρχει κάποια αγωνία. Αλλά ήξερα ότι ήμουν έτοιμη, ότι η ομάδα είχε εμπιστοσύνη και ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές την ημέρα εκείνη. Δεν θα έμπαινα ποτέ με το κεφάλι σε κάτι επικίνδυνο. Κρατώ από αυτή την εμπειρία την ανάμνηση μιας μεγάλης ανθρώπινης περιπέτειας, γιατί περισσότεροι από εκατό εθελοντές σταθεροποίησαν τα 400 μέτρα του σχοινιού σε όλη τη διαδρομή, βοήθησαν να ανέβει ο εξοπλισμός στην κορυφή των τεχνητών λόφων και συμμετείχαν στην ορχήστρα που διηύθυναν οι μουσικοί μας. Ήταν πολύ δυνατό.

–Και ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας;

Γιαν: Δεν έχουμε συγκεκριμένους στόχους, αλλά όνειρα προς πραγματοποίηση. Και αυτά δεν είναι απαραίτητα όνειρα επιδόσεων. Θα θέλαμε να διασχίσουμε την απόσταση ανάμεσα σε δύο γκρεμούς αλλά και να εμφανιστούμε στην Αφρική, συνδυάζοντας εργαστήρια σχοινοβασίας και συναντήσεις με ντόπιους μουσικούς, για να δημιουργήσουμε μια παράσταση που θα συνδυάζει τους πολιτισμούς μας.

-Θα σας κάνω μια ερώτηση που πιθανότατα έχετε ακούσει πολλές φορές: Δεν φοβάστε;

Τατιάνα: Ναι, και ευτυχώς! Ο φόβος είναι ένα καλό προειδοποιητικό σήμα. Είμαι άνθρωπος. Αν φοβάμαι πριν ανέβω στο σχοινί, σημαίνει ότι είτε δεν είμαι ψυχικά έτοιμη είτε ότι οι συνθήκες με κάνουν να περάσω από το ελεγχόμενο ρίσκο στον κίνδυνο. Πρέπει να ξέρεις να ακούς τον εαυτό σου.

INFO: Η παράσταση των Basinga, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ArtCargo Performing Arts Festival, στις 24 Οκτωβρίου, 8μ.μ. στην παλιά πόλη της Λευκωσίας

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Ελεύθερα, 11.10.2026