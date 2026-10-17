Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το ρεπορτάζ των αριθμών καταγράφει μια Κύπρο με ανθεκτικούς και ευκατάστατους πολίτες, αλλά με μια επιχειρηματική βάση που πατά πάνω σε κινούμενη άμμο. Το πλεόνασμα των €40 δισ. των νοικοκυριών δεν μπορεί να ισοσκελίσει το εταιρικό άνοιγμα που καταγράφεται.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις λειτουργούν με μεγάλη μόχλευση, κουβαλώντας στην πλάτη τους €138 δισ. υποχρεώσεων και παραμένοντας απόλυτα εξαρτημένες από τα γεωπολιτικά και οικονομικά κεφάλαια της Ευρωζώνης και της Ρωσίας.

Τουλάχιστον αυτό δείχνει η ανάλυση των στοιχείων από το στατιστικό δελτίο που έχει εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα. Η διασταύρωση των τριμηνιαίων λογαριασμών (πίνακες 3.1, 3.2 και 3.9) όπως καταγράφονται στο δελτίο φέρνει στο φως μια αλήθεια. Τα κυπριακά νοικοκυριά έχουν χτίσει ένα ιστορικό «μαξιλάρι» ασφαλείας, αλλά η πραγματική οικονομία των επιχειρήσεων πνίγεται κάτω από το βάρος μίας «μαύρης τρύπας» €58,6 δισεκατομμυρίων.

Στο σύνολο της οικονομίας (Πίνακας 3.1), οι Κάτοικοι Κύπρου παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή θωράκιση σε ρευστότητα. Τον Μάρτιο του 2026, τα μετρητά και οι καταθέσεις άγγιξαν τα €139.365,4 εκατομμύρια, καταγράφοντας ραγδαία άνοδο από τα €107.022,1 εκατομμύρια του Ιουνίου 2020. Παράλληλα, η αξία των μετοχών και των επενδύσεων εκτινάχθηκε στα €417.030,7 εκατομμύρια.

Η μεγάλη δύναμη της κυπριακής οικονομίας κρύβεται στον ιδιωτικό πλούτο των πολιτών. Βάσει των στοιχείων του Πίνακα 3.9, τα κυπριακά νοικοκυριά έχουν συσσωρεύσει το ιστορικό υψηλό των €34.818,2 εκατομμυρίων σε ρευστό (Μάρτιος 2026), παρουσιάζοντας συνεχή άνοδο από τα €29.574,1 εκατομμύρια του 2020. Με το συνολικό ενεργητικό των νοικοκυριών να αγγίζει τα €65.314,3 εκατομμύρια και τις συνολικές υποχρεώσεις (δάνεια κ.λπ.) να περιορίζονται στα €25.247,3 εκατομμύρια, οι Κύπριοι πολίτες παρουσιάζουν ένα καθαρό χρηματοοικονομικό πλεόνασμα ύψους €40,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης Κατέχουν μετοχικούς τίτλους αξίας €16.890,5 εκατομμυρίων.

Στον αντίποδα (Πίνακας 3.2), οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες βρίσκονται σε βαθιά χρηματοδοτική εξάρτηση. Ενώ η συνολική χρηματοοικονομική περιουσία τους είναι €79.573,1 εκατομμύρια, οι συνολικές τους υποχρεώσεις και ανοίγματα εκτοξεύονται στο αστρονομικό ποσό των €138.210,7 εκατομμυρίων, δημιουργώντας ένα καθαρό έλλειμμα €58,6 δισεκατομμυρίων. Αυτό το άνοιγμα διευρύνθηκε κατά €14,8 δισεκατομμύρια μέσα σε μία πενταετία, καθώς το έλλειμμα το 2021 ήταν €43,8 δισ.

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφονται οι πιο «ρευστοί» τίτλοι, δηλαδή αγορές μετοχών σε χρηματιστήρια ή κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Τι αγοράζει η Κύπρος (Απαιτήσεις): Η Κύπρος έχει αγοράσει ξένους τίτλους ύψους €73.195,7 εκατ.. Σχεδόν όλα αυτά τα χρήματα έχουν τοποθετηθεί στην Ευρωζώνη (€24.845,8 εκατ.) και στις ΗΠΑ (€6.088,5 εκατ.), ενώ στη Ρωσία το ποσό είναι μηδενικό/αμελητέο.

Τι αγοράζουν οι ξένοι από εμάς (Υποχρεώσεις): Οι ξένοι κρατούν κυπριακούς τίτλους αξίας €22.578,6 εκατ.. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι επενδυτές από τις ΗΠΑ (€193,0 εκατ.) και την Ευρωζώνη (€1.284,9 εκατ.).

Λοιπές Επενδύσεις

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό και τις μεγάλες καταθέσεις:

Απαιτήσεις (Τι μας χρωστάνε): Οι κυπριακές τράπεζες και φορείς έχουν δώσει δάνεια ύψους €42.572,2 εκατομμυρίων προς την Ευρωζώνη. Τα αντίστοιχα δάνεια προς τη Ρωσία περιορίζονται σε μόλις €1.145,7 εκατομμύρια.

Υποχρεώσεις (Τι τους χρωστάμε): Οι καταθέσεις και τα δάνεια από την Ευρωζώνη προς την Κύπρο ανέρχονται σε €25.378,5 εκατομμύρια, ενώ από τη Ρωσία το ποσό είναι €7.881,6 εκατομμύρια.