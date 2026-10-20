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Το μεγάλο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων και των βελτιώσεων κεντρικών σημείων του οδικού δικτύου της πόλης της Πάφου, έφθασε επί της ουσίας στην ολοκλήρωση του, δίνοντας ανάσες στους χιλιάδες επηρεαζόμενους καθημερινά αυτοκινητιστές και περίοικους πολυσύχναστων περιοχών της πόλης. Η δημοτική αρχή εκφράζει την πλήρη ικανοποίηση της για το γεγονός ότι το πρόγραμμα έγινε κατορθωτό να υλοποιηθεί εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, μειώνοντας έτσι κατά το δυνατό την ταλαιπωρία των δημοτών και επισκεπτών, αλλά και το οικονομικό κόστος.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε στον «Φ» ότι η αναγκαία ταλαιπωρία όλων έφθασε στο τέλος της, με τα αποτελέσματα της βελτιωτικής παρέμβασης του Δήμου να καθίστανται αμέσως ορατά. Ειδικά όσον αφορά στο τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε εδώ και πολλούς μήνες στην έξοδο της πόλης προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, λόγω της εκ βάθρων αλλαγής του δρόμου προς τα Κονιά, ο Δημαρχεύων Πάφου τονίζει ότι επρόκειτο για το σημεντικότερο έργο με τις δυσκολότερες συνθήκες υλοποίησης και εξέφρασε ικανοποίηση γιατί έφθασε σε στάδιο αποπεράτωσης με πολλά συνεργεία να εργάζονται αδιάκοπα και με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί όπως υποσχέθηκε η δημοτική αρχή.

Ο Δήμος Πάφου, με σωστό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση, κατάφερε να επισπεύσει σημαντικά τις εργασίες σε όλα σχεδόν τα υπό εκτέλεση έργα των μηνών αυτών, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, ώστε να είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και να αποφύγουμε σπατάλες, χάσιμο χρόνου και κοινωνικές εντάσσεις.

Καθοριστική στον ικανοποιητικό επίλογο του εγχειρήματος, τόνισε, ήταν η συμβολή των επιβλεπόντων μηχανικών και του προσωπικού του Δήμου Πάφου, οι οποίοι βρίσκονταν καθημερινά στα εργοτάξια, συντόνιζαν τις εργασίες και συνεργάζονταν στενά με τον ανάδοχο, ώστε τα έργα να προχωρούν με ασφάλεια, ποιότητα και χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Στόχος όλων μας είναι ένας: Να παραδίδουμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών, με όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία για το κοινό. Αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε καθημερινά και με συνέπεια, παρατήρησε.

Οι εργασίες των συνεργείων για μικρότερης έκτασης βελτιωτικά έργα σε κεντρικές και απόμερες περιοχές της πόλης, ανέφερε ο Άγγελος Ονησιφόρου, συνεχίζονται με συνέπεια και συνεργασία, προσπαθώντας να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των δημοτών. Κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, είναι μια ακόμη προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους και καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να φτάσουμε σε κάθε δρόμο που χρειάζεται παρέμβαση και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο για όλους, κατέληξε. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και καλαίσθητου αστικού περιβάλλοντος.