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Μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς έστειλαν εργαζόμενοι του Ομίλου και οι οικογένειές τους.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026, στο κέντρο της Πάφου, εθελοντική δράση δεντροφύτευσης με τη συμμετοχή εργαζομένων του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου και των οικογενειών τους, με στόχο την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσφοράς και της ενεργού συμμετοχής των επιχειρήσεων σε δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, αποτύπωσε έμπρακτα το πνεύμα εθελοντισμού, συνεργασίας και κοινωνικής υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει τον Όμιλο.

Τη δράση στήριξε με την παρουσία του ο Δήμος Πάφου, με τον Δημαρχεύοντα κ. Άγγελο Ονησιφόρου και τους Δημοτικούς Συμβούλους Μαριέλλα Θεοφάνους, Ανθή Λεωνίδου Στρόππου, Αντώνη Χριστοδούλου και Ιωακείμ (Βάκη) Αγαθαγγέλου να δίνουν το παρών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ο Όμιλος Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Πάφου και τους εκπροσώπους του για τη στήριξή τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πολύτιμη συμβολή των εργαζομένων και των οικογενειών τους που συμμετείχαν εθελοντικά στη δράση.

Η δεντροφύτευση αποτέλεσε μια ακόμη υπενθύμιση ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία, με πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη δημιουργία πιο πράσινων και βιώσιμων πόλεων.