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Ο Δήμος Πάφου ανακοίνωσε σήμερα ότι λόγω των καιρικών συνθηκών των προηγούμενων ημερών, τμήμα του παραλιακού πεζόδρομου έχει υποστεί βύθιση και είναι απαραίτητη η άμεση αποκατάστασή του.

Για την διεκπεραίωση των εργασιών αποκατάστασης του συγκεκριμένου τμήματος, διευκρινίζει, είναι απαραίτητο προσωρινά να παραμείνει κλειστός για το κοινό, από το ύψος της συμβολής του με το σιντριβάνι/καταρράκτη μεταξύ των ξενοδοχείων Almyra και Alexander the Great για περίπου 100 μέτρα προς τα δυτικά, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Σύμφωνα με την δημοτική αρχή, οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 8:00 π.μ αύριο, Τετάρτη και θα ολοκληρωθούν σε ένα μήνα περίπου.

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους πεζούς όπως για την διέλευση τους χρησιμοποιούν τον πεζόδρομο που βρίσκεται μεταξύ των ξενοδοχείων Almyra και Alexander the Great και ακολούθως συνεχίσουν την πορεία τους μέσω της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Διευκρινίζει δε, ότι η συγκεκριμένη εκτροπή δεν είναι συμβατή για χρήστες με τροχοκαθίσματα.

Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερο δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.