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Σε ειδικό κοντέινερ – ψυγείο μεταφέρθηκαν προσωρινά σοροί που φυλάσσονταν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, λόγω εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στους ψυκτικούς θαλάμους. Το εν λόγω ψυγείο τοποθετήθηκε δίπλα από το νεκροτομείο.

Το θέμα έφερε στο φως ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, σύμφωνα με το οποίο σήμερα δόθηκαν οδηγίες για τη μεταφορά σορών από τους υφιστάμενους θαλάμους φύλαξης στο συγκεκριμένο κοντέινερ, στο εσωτερικό του οποίου έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια.

Μάλιστα, φαίνεται πως στη διαδικασία μεταφοράς των σορών κλήθηκε να συμμετάσχει αχθοφόρος, η οποία εργάζεται παράλληλα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και μετακινείται στο νεκροτομείο όταν προκύπτει ανάγκη. Το γεγονός αυτό προκαλεί αντιδράσεις από το προσωπικό, αλλά και ερωτήματα για θέματα υγιεινής.

Πώς απαντά ο ΟΚΥπΥ

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, εξηγεί πως το ειδικό ψυγείο που τοποθετήθηκε δίπλα στο νεκροτομείο του Γ.Ν. Πάφου είναι για να φιλοξενήσει σορούς που φυλάσσονται στους ψυκτικούς θαλάμους του εν λόγω τμήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, η ανάγκη προέκυψε για την επιδιόρθωση του συστήματος συναγερμού των ψυκτικών θαλάμων, ούτως ώστε σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται η σχετική ειδοποίηση.

Όπως αναφέρει, οι εργασίες μεταφοράς, απολύμανσης, διόρθωσης του συστήματος και επαναφοράς των σορών θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις ημέρες.

Το ειδικό ψυγείο, συνεχίζει, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.