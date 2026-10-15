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Βρέθηκε η άκρη με τη «χαμένη» σορό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ωστόσο, το μπάχαλο με τα νεκροτομεία και τις μεταφορές σορών από άλλα νοσοκομεία στη Λευκωσία δεν έχει τέλος. Ένα μήνα μετά τις προειδοποιήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον τρόπο διαχείρισης των σορών στην Πάφο, ήρθε η πρώτη λανθασμένη ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από την Πάφο στάληκε μεν η σορός του Βρετανού, ωστόσο, διαβιβάστηκε λανθασμένο πιστοποιητικό θανάτου. Δηλαδή, έστειλαν πιστοποιητικό θανάτου και ο νεκρός δεν στάληκε ποτέ. Αντιθέτως, στάληκε άλλη σορός με αποτέλεσμα να γίνει το μπέρδεμα.

Το Υπουργείο Υγείας διαπιστώνει σοβαρό λάθος στη διαχείριση των σορών, ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και κυρίως όσον αφορά στην επαρχία Πάφου. Στην πόλη αυτή δεν υπάρχει άτομο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου που να καταγράφει τις σορούς που εισέρχονται και εξέρχονται του νοσοκομείου και το έργο αυτό έχει αναλάβει γραφείο κηδειών.

Παράλληλα, το πρόβλημα διογκούται επειδή στο νεκροτομείο της Λευκωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μεταφέρονται όλες οι σοροί και αυτές που αφορούν περιστατικά που νοσηλεύονται και καταλήγουν ή περιστατικά που αφορούν τους ιατροδικαστές. Αποτέλεσμα τούτου είναι να αναμειγνύονται οι σοροί και να παρατηρείται πρόβλημα στην αναγνώρισή τους.

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που επιδεινώνει την κατάσταση αφορά στο γεγονός ότι οι ιατροδικαστές αρνούνται να μεταβαίνουν σε νεκροτομεία άλλων πόλεων για να διενεργούν νεκροψίες και γι’ αυτό οι σοροί μεταφέρονται όλες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Το πρόβλημα αυτό θα επιλυθεί μετά την απόφαση που έλαβαν οι υπουργοί Υγείας και Δικαιοσύνης για άνοιγμα των νεκροτομείων της Λεμεσού και της Πάφου. Όπως αποκαλύψαμε χθες, μια σορός που ανήκει σε Βρετανό είχε απολεσθεί και γι’ αυτό και διατάχθηκε έρευνα για τον εντοπισμό της.

Τελικά, χθες, μετά από πιο σχολαστικές εξετάσεις και αφού χρησιμοποιήθηκε η φωτογραφία του διαβατηρίου του, διαφάνηκε ότι στον ειδικό θάλαμο που φυλάσσονται οι σοροί είχε καρτέλα με άλλο όνομα, ενώ εντός ήταν η σορός του Βρετανού. Το λάθος φαίνεται ότι έγινε στην Πάφο, ωστόσο, αυτό θα ξεκαθαρίσει από την εσωτερική έρευνα που γίνεται. Για το θέμα είχε εμπλακεί και η Αστυνομία, όμως με τον εντοπισμό της σορού, η έρευνα τερματίστηκε.

Σημειώνεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει εντοπίσει και καταγράψει σε Έκθεσή της τους κινδύνους για εσφαλμένη ταυτοποίηση σορών, η οποία δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από περίπου ένα μήνα και στην οποία αναφερόταν ότι «ο τρόπος με τον οποίο η Πολιτεία μεταχειρίζεται τους νεκρούς αποτελεί μέτρο πολιτισμού, αξιοπρέπειας και σεβασμού.»

Λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχαν μεταβεί στο νεκροτομείο του ΓΝ Πάφου, μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο ψυγείο συντήρησης των σορών, είχαν ως ευρήματά τους, τον κίνδυνο εσφαλμένης ταυτοποίησης σορών, επειδή τα έντυπα παραλαβής, μεταφοράς και παράδοσης των σορών από το ΓΝ Πάφου στο ΓΝ Λεμεσού όταν είχε προκύψει η βλάβη, είχαν εντοπίσει αρκετές αδυναμίες που τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των σορών που δημιουργεί τον κίνδυνο μη ορθής καταγραφής της τοποθεσίας φύλαξής τους και φυσικά δυσκολία στον εντοπισμό τους, όταν χρειαστεί.

Χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι θα ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχουν κενά στις διαδικασίες. Και χαρακτήρισε ως σοβαρότατο λάθος αυτό που συνέβη. Μιλώντας στο Omega, ο κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι το μπέρδεμα αφορούσε μία σορό και όχι δύο, εξηγώντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τοποθετήθηκε το σωστό όνομα στη σορό.

Ερωτηθείς κατά πόσο το λάθος ενδέχεται να οφείλεται στην υποστελέχωση, ανέφερε ότι δεν θα απέδιδε το συγκεκριμένο περιστατικό στην έλλειψη προσωπικού. «Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι το θέμα γενικότερα των σορών δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί έντονα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Βρετανός ΑμΕΑ

Ο άτυχος Βρετανός είχε ταξιδέψει στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πάφο. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο και επιχειρούνταν η αποβίβασή του με ειδικό μηχάνημα, αφού ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, έχασε τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΓΝ Πάφου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του στο ΓΝ Λευκωσίας, διαπιστώθηκε ότι υπέστη έμφραγμα μυοκαρδίου.