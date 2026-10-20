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Μπορεί να αποφασίστηκε να μην επιβάλλονται τόκοι και επιβαρύνσεις σε όσους υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις μισθωτού και αυτοεργοδοτουμένου μέχρι την 30ή Νοεμβρίου, ωστόσο, οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα θεωρούνται φορολογικά συμμορφούμενοι.

Συγκεκριμένα, χθες ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, αξιοποιώντας τα εργαλεία που του παρέχει η νομοθεσία, αποφάσισε ότι δεν θα επιβληθούν τόκοι και επιβαρύνσεις, νοουμένου ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα κατατεθούν και οι αντίστοιχοι φόροι και εισφορές θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ως γνωστόν, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 είναι η 31η Οκτωβρίου. Ωστόσο, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, δεν θα επιβληθούν τόκοι και επιβαρύνσεις, νοουμένου ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα κατατεθούν και οι αντίστοιχοι φόροι και εισφορές θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Πόσες δηλώσεις υποβλήθηκαν

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, μέχρι χθες είχαν υποβάλει οριστικά τις φορολογικές τους δηλώσεις 228 χιλ. φορολογούμενοι, ενώ συνολικά 253.500 φορολογούμενοι είχαν επεξεργαστεί τις δηλώσεις τους. Συγκεκριμένα, 25.500 φορολογούμενοι έχουν θέσει τις δηλώσεις τους σε κατάσταση προσωρινής παραλαβής, δηλαδή αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Σε σχέση με το φορολογικό έτος 2024, είχαν υποβάλει οριστικά τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος Ατόμου 337,4 χιλ. φορολογούμενοι, ενώ συνολικά 342,6 χιλ. δηλώσεις είχαν τύχει επεξεργασίας.

Πάντως, ο Έφορος Φορολογίας, μιλώντας στον «Φ», ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για παράταση, αλλά για μη επιβολή προστίμων, επισημαίνοντας ότι όποιος υποβάλει φορολογική δήλωση μετά την 1η Νοεμβρίου δεν θα θεωρείται φορολογικά συμμορφούμενος και δεν θα μπορεί να του χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Γιατί λήφθηκε η απόφαση

Τρεις ήταν οι λόγοι πίσω από τη χθεσινή απόφαση του Εφόρου: η αύξηση των χρηματικών κυρώσεων, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης κατά 100 χιλ. φορολογούμενους τα τελευταία δέκα χρόνια, καθώς και η πληθώρα αιτημάτων που δέχθηκε το Τμήμα από τους επηρεαζομένους.

Συγκεκριμένα, λόγω της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης από την 1η του χρόνου, τα πρόστιμα έχουν αυξηθεί στα €150, από €100 που ήταν προηγουμένως.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, στόχος του Τμήματος είναι η φορολογική συμμόρφωση και όχι η τιμωρία των φορολογουμένων. Όπως εξήγησε, ένας από τους κύριους λόγους της απόφασης είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η οποία για το φορολογικό έτος 2025 αναμένεται να ανέλθει στους 345 χιλ. φορολογούμενους.

Σε σχέση με το 2016, η φορολογική βάση έχει διευρυνθεί κατά 100 χιλ. φορολογούμενους.

Ο Έφορος Φορολογίας είπε, επίσης, πως λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Νοεμβρίου 2026 η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης μιας δήλωσης από οριστική υποβολή σε προσωρινή παραλαβή ενδέχεται να μην είναι εφικτή. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οριστικά τις δηλώσεις εισοδήματός τους.

Λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης, δόθηκε παράταση 18 μηνών για την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος Tax For All (TFA).

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι αλλαγές στο μηχανογραφικό σύστημα εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Το κόστος των αλλαγών στο μηχανογραφικό σύστημα ανέρχεται σε €5,5 εκατ. Του χρόνου, οι δηλώσεις εισοδήματος μισθωτών και αυτοεργοδοτουμένων θα υποβληθούν μέσω του TFA.