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Στη σύλληψη 50χρονου αλλοδαπού προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία ότι επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα από επιχειρηματία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απάτης με τα λεγόμενα «μαύρα χαρτονομίσματα» (Black Money Scam).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος φέρεται να προσέγγισε επιχειρηματία στη Λεμεσό και να ισχυρίστηκε ότι είχε στην κατοχή του βαμμένα μαύρα χαρτονομίσματα συνολικής αξίας €10 εκατομμυρίων. Όπως φέρεται να του ανέφερε, με τη χρήση ειδικών χημικών ουσιών τα χαρτονομίσματα μπορούσαν να επανέλθουν στην κανονική τους μορφή και να χρησιμοποιηθούν.

Αφού αξιολογήθηκαν οι πληροφορίες και τέθηκε υπό παρακολούθηση η υπόθεση, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία εντόπισαν και ανέκοψαν τον ύποπτο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε μεγάλο αριθμό δεσμίδων με μαύρα χαρτιά, κομμένα σε μέγεθος χαρτονομισμάτων, καθώς και υγρά φάρμακα. Εντοπίστηκε επίσης χρηματικό ποσό σε δολάρια ΗΠΑ και άλλα τεκμήρια.

Ο 50χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.