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Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη ζωή της στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου προχώρησε η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, αποκαλύπτοντας πως ένα από τα πράγματα για τα οποία μετανιώνει σήμερα είναι ότι δεν απέκτησαν μαζί ένα παιδί.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, η τρίτη και τελευταία σύζυγός του βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» του Τάσου Τρύφωνος, όπου αναφέρθηκε στη σχέση τους, στις κοινές τους στιγμές και σε όσα θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά.

Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου: «Υπήρξε ένας έρωτας βαθύς»

Αρχικά, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου εξέφρασε την επιθυμία να μεταφερθεί η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη, ώστε να παρουσιαστεί, όπως υποστήριξε, η πραγματική διάσταση της σχέσης τους.

«Δεν μου έχει γίνει πρόταση να γίνει η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου ταινία ή σειρά. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό, να προβληθεί στην αληθινή της διάσταση. Γιατί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν ιστορίες, ενώ υπήρξε ένας έρωτας βαθύς, μια αγάπη και ένας σεβασμός και εκείνος προς εμένα, αλλά και εγώ προς εκείνον. Εγώ ήμουν ένα σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα, δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις.

Ο Ανδρέας ερωτεύτηκε σε εμένα την ανιδιοτέλειά μου. Αυτό το είχε πει και το εκμυστηρευτεί και σε μια συνέντευξη στον Λάλα, ότι η Δήμητρα είναι το μόνο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου που δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ενώ μπορούσε να μου ζητήσει τα πάντα, δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ο χαρακτήρας μου και η αγάπη και το ενδιαφέρον που δεν έφευγα λεπτό από κοντά του… Να σου πω κάτι; Ήταν ένας άνδρας χορτασμένος και από σχέσεις και από γάμους. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες όμορφες, ψηλές. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Ένιωσε τέτοια στοργή και αγάπη που του έδινε άλλα φτερά».

Η εξομολόγηση για το παιδί που δεν απέκτησαν

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του Ανδρέα Παπανδρέου ως συζύγου, αλλά και στην απόφασή της να μην αποκτήσουν παιδί. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη φροντίδα του και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο γραφείο του, χωρίς μάλιστα να λαμβάνει αμοιβή.

«Σαν σύζυγος ήταν γλυκύτατος, δεν μου είπε ποτέ άσχημη ή κακή κουβέντα. Δεν μου έκανε ποτέ παρατήρηση. Όταν κάνω απολογισμό, ναι, σήμερα θα ήθελα να έχω ένα παιδί μαζί του, αλλά εκείνη την εποχή δεν το σκεφτόμουν καν. Δεν ήθελα να επιμερίσω την αγάπη μου. Ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη μου απέναντι στον Ανδρέα. Και η ευθύνη μου και οι ώρες μου και οι ώρες γραφείου. Όπως ξέρεις, είχα αναλάβει τη διεύθυνση του γραφείου του, όπου έπαιρνα και παραπάνω δουλειά γιατί έπρεπε να το κάνω αυτό, να μην τον επιβαρύνω. Εγώ πήρα αυτή τη θέση χωρίς να πληρώνομαι. Έτσι; Τα λεφτά μου πηγαίνανε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Δεν πληρώθηκα ποτέ. Ούτε και με ένοιαζε αυτό. Δεν το έκανα ούτε για να δείξω ότι είμαι κάτι. Ξέρεις, θα μπορούσα να έχω ζητήσει κάτι άλλο. Δεν το έκανα αυτό. Το έκανα καθαρά για να ελέγχω την κατάσταση, από πλευράς τουλάχιστον υγείας και επιβάρυνσης, με διάφορα επιμέρους ανούσια θέματα που έπρεπε να μην υπάρχουν καν… Αυτά θα καθιστούσαν την επιμέλεια του παιδιού πολύ δύσκολη εκείνη την περίοδο. Αν ήξερα ότι θα φύγει τόσο γρήγορα, θα το είχα κάνει τότε», αποκάλυψε η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου.

iefimerida.gr