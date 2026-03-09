Η Γαλλία έλαβε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, «η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους», έγραψε σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο για τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Εμμάνουελ Μακρόν αναμένεται να μεταβεί και στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο πλέει σε ύδατα πλησίον της Κύπρου.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρει στην ανάρτηση του:

«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους. Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral.

Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο.

Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης.»

Σε δεύτερη ανάρτηση ο Γάλλος Πρόεδρος έγραψε -αυτή τη φορά στα γαλλικά- τα ακόλουθα:

«Δεν θέλαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους συμπατριώτες μας, να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας και να αποφύγουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.

Μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της στους φίλους και συμμάχους της στην περιοχή που γίνονται στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ευθύνη μας περιλαμβάνει επίσης την προστασία των συμπολιτών μας που παραμένουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 400.000 Γάλλων υπηκόων. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους και να υποστηρίξουμε τον επαναπατρισμό όσων επιθυμούν να επιστρέψουν.

Τέλος, το de facto κλείσιμο των ναυτιλιακών οδών έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Λαμβάνουμε μέτρα για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την εξασφάλιση της ασφάλειας αυτών των ζωτικών πλωτών οδών, ιδίως μέσω της θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Aspides. Κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας της G7, ξεκίνησα τον συντονισμό σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων.»