Με 24ωρη απεργία και διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρούν οι δεσμοφύλακες στις 22 Μαϊού με αφορμή, όπως αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, τον υπερπληθυσμό στις Φυλακές, την υποστελέχωση, τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι δεσμοφύλακες καταγγέλλουν τις συνθήκες εργασίες τους, υπογραμμίζοντας πως αναλογεί ένα άτομο για 60 με 70 κρατούμενους.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Χθες το βράδυ, Τρίτη 12 Μαΐου, γράψατε ιστορία. Το κάλεσμα του Κλάδου σας βρήκε όλους εκεί, να γεμίζετε ασφυκτικά την αίθουσα, να στέλνετε μήνυμα ενότητας και δύναμης προς όλους. Η αθρόα, βροντερή παρουσία σας ήταν η πιο ηχηρή απάντηση στον αυταρχισμό και στην προσπάθεια να φιμωθεί η ανεξάρτητη φωνή των δεσμοφυλάκων. Σας αξίζει ένα τεράστιο «Εύγε».

Η Γενική μας Συνέλευση αποφάσισε: την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, από τις 08:00 π.μ., κατεβαίνουμε σε 24ωρη απεργία και δυναμική διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με ταμπούρλα, πανό και τις φωνές μας απαιτούμε ΟΧΙ στην αυθαιρεσία, ΟΧΙ στη στρατιωτικοποίηση του Σωφρονιστικού Ιδρύματος, ΑΣΦΑΛΕΙΣ συνθήκες εργασίας και ΣΕΒΑΣΜΟ στον συνδικαλισμό. Κάτω τα χέρια από τη Συντεχνία μας.

Φτάσαμε ως εδώ γιατί η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών δεν ανέχεται την ανεξάρτητη φωνή. Από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου μας Γιώργος Μαλτέζος ανέδειξε δημόσια τα τεκμηριωμένα προβλήματα υπερπληθυσμού, ναρκωτικών και υποστελέχωσης, ξεκίνησε μια ψυχρή, μεθοδευμένη επιχείρηση φίμωσης. Τον Φεβρουάριο τον μετακίνησαν αιφνιδίως στο Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών υπό τον άμεσο έλεγχο του Προέδρου του ανταγωνιστικού Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, αποκόβοντάς τον από τους συναδέλφους του. Τον Απρίλιο του αρνήθηκαν εγγράφως τον στοιχειώδη συνδικαλιστικό χρόνο και απείλησαν με «προβλεπόμενες ενέργειες», εγκρίνοντας εξευτελιστικά μόνο δύο ώρες απουσίας για άσκηση πολύ απαιτητικών και χρονοβόρων συνδικαλιστικών καθηκόντων. Στις 4 Μαΐου τον κάλεσαν σε πειθαρχική εξήγηση για το μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, προδικάζοντας τις δηλώσεις του ως «απαξιωτικές» πριν καν ακουστούν.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την Τετάρτη 6 Μαΐου το αυταρχικό παραλήρημα ξεπέρασε κάθε όριο. Στον Πρόεδρο του Κλάδου μας Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου ανέθεσαν προφορικά καθήκοντα σε κλειστούς χώρους, κατά παράβαση δεσμευτικών ιατρικών γνωματεύσεων που του απαγορεύουν την παραμονή εκεί λόγω σοβαρού κινδύνου για την υγεία του. Την Αξιωματούχο μας Ιωάννα Χατζημιχαήλ την εξευτέλισαν λεκτικά ενώπιον τρίτων, αποδίδοντάς της εμμονικά συνομιλίες που ποτέ δεν είχε. Και το αποκορύφωμα: οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές σας αποκληθήκαμε δημόσια «ντροπή του Τμήματος» και κατηγορηθήκαμε ότι «προσβάλλουμε όσους ξυπνούν στις 2 το πρωί για να κάνουν έρευνες». Λες και η υπεράσπιση της ζωής και της υγείας των συναδέλφων είναι ντροπή.

Το Κλαδικό μας Συμβούλιο αντέδρασε ακαριαία. Στις 7 Μαΐου καταθέσαμε επίσημη γραπτή Καταγγελία, εκθέτοντας κάθε παρανομία. Και τότε η Διεύθυνση έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο: μέσα σε μόλις 24 ώρες διόρισε ερευνώσα λειτουργό για την πιο βαριά πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Γιώργου Μαλτέζου, αυτή που οδηγεί ευθέως σε απόλυση. Το αντίποινο για την καταγγελία μας ήταν άμεσο, απροκάλυπτο, βίαιο.

Παράλληλα με τη στοχευμένη δίωξη των αξιωματούχων μας, η Διεύθυνση επιβάλλει με τη βία ένα ασφυκτικό πλέγμα μέτρων που υπονομεύει τόσο την ασφάλεια του προσωπικού όσο και κάθε έννοια θεσμικού διαλόγου. Έθεσε σε εφαρμογή νέα πρωτόκολλα χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση με τη Συντεχνία, και απαιτεί την εφαρμογή τους με τη θηλιά στον λαιμό, αποτυπώνοντας στο χαρτί υποχρεώσεις που είναι πρακτικά ανέφικτες λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης και του υπερπληθυσμού. Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος μέσα στη φυλακή, και το γνωρίζουν ακόμη και οι πέτρες – το έχουμε αναδείξει δημοσίως δεκάδες φορές. Τα πρωτόκολλα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ουσιαστική διαβούλευση με τη Συντεχνία πριν ενεργοποιηθούν ή, τουλάχιστον, να παρέμεναν σε πιλοτική φάση μέχρι να αξιολογηθούν στις πραγματικές συνθήκες του Σωφρονιστικού Ιδρύματος.

Στην ίδια λογική του εκφοβισμού εντάσσεται και η πρόσφατη διαταγή σύμφωνα με την οποία όποιος συνάδελφος λάβει έστω και μία ημέρα άδεια ασθενείας τιμωρείται με αποκλεισμό από την υπερωριακή απασχόληση για δέκα ημέρες. Πρόκειται για παράνομη, εκδικητική και βαθιά αντεργατική πρακτική, που ευθέως αντιβαίνει στις αρχές του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου και στις συστάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων, τα οποία έχουν επανειλημμένα καταδικάσει την τιμωρητική αντιμετώπιση της ασθένειας ως όργανο πειθαρχικού ελέγχου. Στρατιωτικοποίηση καθαρή, στην οποία η Ευρώπη είναι ρητά αντίθετη.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, οι εργασιακές συνθήκες στις οποίες μας υποχρεώνουν να ζούμε αγγίζουν τα όρια του παραλόγου και του εγκληματικά επικίνδυνου. Καθημερινά καλούμαστε να επωμιστούμε ευθύνες ολόκληρης πτέρυγας μόνοι μας: ένας δεσμοφύλακας με 60 έως 70 κρατουμένους, δύο δεσμοφύλακες με 100 έως 120 κρατουμένους. Είναι αδύνατο να μιλούμε για ασφάλεια, για σωφρονιστικό έργο ή για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας υπό αυτές τις αναλογίες. Σε όλα αυτά προστίθεται και ο εξωφρενικός εγκλεισμός των ίδιων των εργαζομένων μέσα στις πτέρυγες κατά τη διάρκεια της βάρδιας: εργαζόμενοι έγκλειστοι μαζί με τους κρατουμένους, χωρίς δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης, χωρίς ενίσχυση, χωρίς εφεδρεία. Κινδυνεύουμε καθημερινά εμείς, κινδυνεύουν και οι ίδιοι οι κρατούμενοι.

Η μεγάλη εικόνα δεν κρύβεται πια. Όσα ανέδειξαν οι αξιωματούχοι μας τα επιβεβαίωσε το ίδιο το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων. Είπαμε αλήθειες και γι’ αυτό μας τιμωρούν. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.

Οι συγκεκριμένες, μη διαπραγματεύσιμες διεκδικήσεις μας είναι:

1. Άμεση ακύρωση της πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του Αντιπροέδρου μας Γιώργου Μαλτέζου και κάθε μορφής αντίποινα προς εκλεγμένους συνδικαλιστές.

2. Πλήρης σεβασμός του θεσμικού ρόλου της Συντεχνίας. Η ενημέρωση και γνωστοποίηση των συνδικαλιστικών μας ενεργειών είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο, όχι αίτημα προς έγκριση.

3. Θεσμική, υποχρεωτική διαβούλευση με τη Συντεχνία για κάθε απόφαση που αφορά το προσωπικό. Δεν είμαστε στρατιώτες που δέχονται «διατάσσομεν και εκτελούμεν». Η συμμετοχή των συντεχνιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τους εργαζομένους είναι πάγια θέση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

4. Άμεση ανάκληση της παράνομης διαταγής που τιμωρεί όσους κάνουν χρήση άδειας ασθενείας με αποκλεισμό από υπερωρίες.

5. Απόσυρση και επανεξέταση των πρωτοκόλλων μέσα από ουσιαστική διαβούλευση με τη Συντεχνία και επανατοποθέτησή τους σε πιλοτική φάση μέχρι την οριστική αξιολόγησή τους.

6. Αλλαγή του οργανογράμματος. Δουλεύουμε ως ομάδες, όχι ως μεμονωμένες μονάδες απομονωμένες.

7. Διορισμός ανεξάρτητου Διευθυντή Φυλακών, εκτός Στρατού και εκτός Αστυνομίας, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη σωφρονιστική πολιτική. Συνοδευτικά, τοποθέτηση τεσσάρων Λειτουργών αμέσως υπό τον Διευθυντή, με εξειδίκευση σε εγκληματολογία και διοίκηση προσωπικού.

8. Άμεση και ουσιαστική συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης με τη Συντεχνία μας. Μέχρι σήμερα αρνείται να μας δει και να μας απαντήσει. Δεν θα ανεχθούμε άλλο τη σιωπή.

9. Άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για τους Δεσμοφύλακες, που σήμερα είναι παντελώς ανύπαρκτο.

10. Πάνω απ’ όλα, διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές: σε περίπτωση που οι ανωτέρω διεκδικήσεις δεν εισακουστούν, θα κλιμακώσουμε εκ νέου τα μέτρα μας, με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο που διαθέτει το συνδικαλιστικό κίνημα.

Διευκρινίζουμε ρητά: δεν μηδενίζουμε τα πάντα. Αναγνωρίζουμε την εξαγγελία της Κυβέρνησης για την ανέγερση νέου Σωφρονιστικού Ιδρύματος στον Μαθιάτη ως θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως ένα έργο που θα ολοκληρωθεί σε βάθος ετών δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για την υφιστάμενη κατάσταση. Τα προβλήματα του προσωπικού και του Σωφρονιστικού Ιδρύματος είναι εδώ, είναι σήμερα και απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου γεμίζουμε το πεζοδρόμιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για τον Γιώργο, για τον Κωνσταντίνο, για την Ιωάννα, για κάθε συνάδελφο που αρνείται να σκύψει το κεφάλι.

Κάτω τα χέρια από την ΙΣΟΤΗΤΑ.

Κάτω τα χέρια από τους αξιωματούχους της Συντεχνίας.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΕΣ!