Στη Λευκωσία με σκοπό να ζητήσουν την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου κατέρχονται υποστηριχτές του εν αργία Μητροπολίτη κ. Τυχικού.

Σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υποστηριχτές του θα συγκεντρωθούν έξω από την Αρχιεπισκοπή στις 16 Μαΐου (το προσεχές Σάββατο) στις 4 το απόγευμα με σκοπό να εκφράσουν τη στήριξή τους στον κ. Τυχικό και να απαιτήσουν:

Άμεση παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου,

Διατήρηση και μη αλλαγή του Καταστατική Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου,

Επανένταξη του κ. Τυχικού στον θρόνο της Πάφου.



Σημειώνεται, πως στο τελευταίο σημείο γίνεται αναφορά σε επανένταξη του Μητροπολίτου, κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν αναγνωρίζουν καν ότι έχει κηρυχθεί έκπτωτος και αργότερα σε αργία.

Η συγκέντρωση θα είναι παγκύπρια.