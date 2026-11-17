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Σχέδιο δράσης 100 ημερών για την επιτάχυνση της αδειοδότησης οικιστικών αναπτύξεων και την αύξηση της προσφοράς κατοικιών παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων. Μεταξύ των βασικών εισηγήσεων περιλαμβάνεται η έκδοση τελικών αποφάσεων για τουλάχιστον το 30% των πλήρων αιτήσεων που εκκρεμούν πέραν των έξι μηνών, καθώς και η καταγραφή των εκκρεμοτήτων εντός 30 ημερών από την έναρξη του σχεδίου.

Οι προτάσεις κατατέθηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, στην παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση και την προώθηση μέτρων για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, το προτεινόμενο σχέδιο 100 ημερών προβλέπει τον ορισμό αρμόδιου Υπουργού και συντονιστή, με παρακολούθηση της υλοποίησής του από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Καταγραφή αιτήσεων σε 30 ημέρες και αποφάσεις μέχρι την 100ή ημέρα

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος εισηγείται να ολοκληρωθεί μέσα στις πρώτες 30 ημέρες η καταγραφή όλων των εκκρεμών αιτήσεων που αφορούν οικιστικές αναπτύξεις.

Παράλληλα, προτείνει μέχρι την 100ή ημέρα να έχουν εκδοθεί αιτιολογημένες τελικές αποφάσεις για τουλάχιστον το 30% των πλήρων αιτήσεων που, κατά την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου, εκκρεμούν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται η καθιέρωση δεσμευτικών προθεσμιών για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στην εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν επίσης την πραγματοποίηση παράλληλων διαβουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, τη στοχευμένη ενίσχυσή τους με προσωπικό και την περαιτέρω αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος «Ιππόδαμος».

Ο Σύνδεσμος προτείνει ακόμη τη μηνιαία δημοσιοποίηση της προόδου υλοποίησης του σχεδίου, με στόχο την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.

Κρατική γη, φορολογικά μέτρα και ελλείψεις προσωπικού

Πέραν της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης, ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων κατέθεσε εισηγήσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού που έχουν τεκμηριωθεί στον κλάδο.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται κοστολογημένες χρηματοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις, καθώς και η αξιοποίηση κρατικής γης για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.

Παράλληλα, ζητείται η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των στεγαστικών αναγκών.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός της στεγαστικής πολιτικής πρέπει να βασίζεται στη συστηματική καταγραφή των πραγματικών αναγκών της αγοράς και στον καθορισμό συγκεκριμένων, ετήσιων και μετρήσιμων στόχων.

Μισιρλής: Η αξία των μεταρρυθμίσεων φαίνεται στις κατοικίες που παραδίδονται

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, Γιάννης Μισιρλής, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων πρέπει να αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματά τους στην προσφορά κατοικιών.

«Η αξία κάθε μεταρρύθμισης φαίνεται στις κατοικίες που παραδίδονται και στις επιλογές που αποκτούν οι οικογένειες. Οι προτάσεις μας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια, με υπεύθυνους και μετρήσιμους στόχους», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι «η πολιτική κατεύθυνση της Προεδρίας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων μπορούν να δώσουν στην αγορά τη βεβαιότητα που χρειάζεται για να προχωρήσει σε έργα».

Ο Σύνδεσμος αναγνώρισε τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η Κυβέρνηση για τη στέγαση, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και υλοποίησης πρόσθετων παρεμβάσεων.

Τέλος, επαναβεβαίωσε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, θέτοντας στη διάθεση της Πολιτείας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του.