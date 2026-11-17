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Αύξηση 51% στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων και μείωση 32% στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η Aegean κατά το εννεάμηνο του 2026, παρά την άνοδο της επιβατικής κίνησης και των εσόδων της. Η ελληνική αεροπορική εταιρεία μετέφερε 13,64 εκατομμύρια επιβάτες, ωστόσο η σημαντική επιβάρυνση από τις τιμές των καυσίμων περιόρισε την κερδοφορία της, οδηγώντας τη διοίκηση σε αναθεώρηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η δαπάνη για αεροπορικά καύσιμα ανήλθε στα 408,1 εκατ. ευρώ, έναντι 270 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, πριν από την επίδραση των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου.

Η αύξηση ανέρχεται σε 138,1 εκατ. ευρώ, με τα συμβόλαια αντιστάθμισης (hedging) να περιορίζουν περίπου κατά 66% την πρόσθετη επιβάρυνση που προκάλεσαν οι ανατιμήσεις.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των συμβολαίων αυτών στο τρίτο τρίμηνο, καθώς κάλυψαν το 65% των αναγκών κατανάλωσης καυσίμων από την άνοδο των τιμών.

Η προστασία αυτή βοήθησε την Aegean να διατηρήσει την κερδοφορία της κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Ωστόσο, τα συμβόλαια που είχαν συναφθεί πριν από την ενεργειακή κρίση σταδιακά περιορίζονται, αυξάνοντας την έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις των τιμών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean, Μιχάλης Κουβελιώτης, αναγνώρισε ότι χωρίς τις προαγορές καυσίμων του προηγούμενου έτους, η εταιρεία δεν θα είχε διατηρήσει την κερδοφορία της ούτε κατά το τρίτο τρίμηνο.

Πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση προέκυψε από τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων, με τη σχετική δαπάνη να αυξάνεται στα 73,3 εκατ. ευρώ, από 52,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Περισσότεροι επιβάτες, αλλά χαμηλότερη κερδοφορία

Παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, η Aegean κατέγραψε θετική πορεία ως προς την επιβατική κίνηση και τον κύκλο εργασιών.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, η εταιρεία μετέφερε 13,64 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 3%, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις ανήλθαν σε 16,7 εκατομμύρια.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 4%, φτάνοντας το 1,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια.

Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις πιέσεις στο κόστος.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1%, στα 354,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 35%, στα 127,2 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στην καθαρή κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να περιορίζονται στα 100,6 εκατ. ευρώ, έναντι 148 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας πτώση 32%.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν και οι συναλλαγματικές αποτιμήσεις, από τις οποίες η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 14,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 27,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Θετικό το τρίτο τρίμηνο με 5,9 εκατ. επιβάτες

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο του 2026, το οποίο αποτελεί παραδοσιακά την ισχυρότερη περίοδο για την Aegean λόγω της αυξημένης θερινής ταξιδιωτικής κίνησης.

Κατά την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, η εταιρεία μετέφερε 5,9 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 5%, στα 679,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 208,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα καθαρά κέρδη του τριμήνου, τα οποία ανήλθαν στα 103,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%.

Στη θετική επίδοση συνέβαλαν η ισχυρή ζήτηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αξιοποίηση των μεγαλύτερης χωρητικότητας αεροσκαφών Airbus A321neo, η οριακή βελτίωση του μοναδιαίου εσόδου και η προσωρινή αποκλιμάκωση του κόστους καυσίμων τον Ιούλιο.

Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων επανήλθαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου, επιβαρύνοντας τις προοπτικές για τους επόμενους μήνες.

Αναθεώρηση του σχεδιασμού για το 2026 και το 2027

Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων οδήγησαν την Aegean σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού της για την ανάπτυξη του πτητικού της έργου.

Η εταιρεία είχε αρχικά προγραμματίσει αύξηση των διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων κατά 7% έως 9% για το σύνολο του 2026. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας την οδήγησαν σε πιο συγκρατημένη πολιτική.

Ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης, είχε προειδοποιήσει κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τον αεροπορικό κλάδο για τα επόμενα δύο έως τρία τρίμηνα.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, η διοίκηση είχε περιγράψει μια εικόνα ουσιαστικά στάσιμης χωρητικότητας, με μεταβολή μεταξύ -1% και +1% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης των δρομολογίων ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Για το 2027, με βάση τα δεδομένα που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο, ο κ. Βασιλάκης δεν προέβλεπε αύξηση των διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο περιορισμού των συχνοτήτων.

Η συγκράτηση της προσφερόμενης χωρητικότητας αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές της εταιρείας για τον περιορισμό των συνεπειών του αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Οι άμυνες της Aegean και η ανανέωση του στόλου

Παρά τη συντηρητικότερη πολιτική ανάπτυξης, η διοίκηση της Aegean έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει στρατηγικές αγορές ή να αποδυναμώσει την παρουσία της σε σημαντικά δρομολόγια.

Ο Ευτύχιος Βασιλάκης είχε επισημάνει ότι η εταιρεία διαθέτει τη δυνατότητα να προστατεύσει τα μερίδια αγοράς και τις χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης (slots), εφόσον οι ανταγωνιστές της δεν επιδείξουν αντίστοιχη αυτοσυγκράτηση στην προσφερόμενη χωρητικότητα.

Βασικό μέρος της στρατηγικής αντιμετώπισης των αυξημένων δαπανών αποτελεί και η ανανέωση του στόλου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Κατά το εννεάμηνο του 2026, η Aegean παρέλαβε επτά νέα Airbus A321neo, αυξάνοντας σε 45 τον συνολικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας neo που διαθέτει.

Παράλληλα, από το δεύτερο τρίμηνο του 2027 αναμένονται οι πρώτες παραλαβές αεροσκαφών Airbus A321LR, στο πλαίσιο του προγράμματος ανανέωσης και ανάπτυξης του στόλου.

Η στρατηγική της Aegean επικεντρώνεται πλέον στη διατήρηση της επιβατικής ζήτησης και της ανταγωνιστικής της θέσης, με παράλληλο έλεγχο των λειτουργικών δαπανών.

Η πορεία των τιμών των καυσίμων και η δυνατότητα διατήρησης της προστασίας μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την κερδοφορία της εταιρείας κατά τους επόμενους μήνες.

Capital.gr