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Με φουκούδες, πειράγματα και καρναβαλίστικη διάθεση άρχισε να παίρνει μορφή το Λεμεσιανό Καρναβάλι 2027, με τους πιο βιαστικούς καρναβαλιστές να στήνουν από χθες το βράδυ τις δικές τους «κατασκηνώσεις» έξω από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, στην οδό Αγίου Ανδρέου, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια από τις πρώτες θέσεις για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση άρχισε σήμερα, 17 Νοεμβρίου, με τον Δήμο Λεμεσού να καλεί ομάδες πεζών και αρμάτων να δηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, ενόψει της μεγαλύτερης γιορτής της πόλης.

Η εικόνα έξω από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών ήταν ενδεικτική της ανυπομονησίας των καρναβαλιστών, οι οποίοι δεν δίστασαν να περάσουν τη νύχτα εκεί, στήνοντας φουκούδες και μετατρέποντας την αναμονή σε μια μικρή καρναβαλίστικη συνάντηση.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμμετοχών περίπου 107 ημέρες πριν από την Τσικνοπέμπτη αποσκοπεί στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και οργάνωση της παρέλασης.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εκδηλώσεων, μέσα από συγκεκριμένους κανονισμούς που έχουν καθοριστεί για τους καρναβαλιστές, ώστε όλοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να απολαύσουν τη μεγάλη γιορτή.

Παράλληλα, ανάφερε ότι ο Δήμος εξετάζει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το Λεμεσιανό Καρναβάλι, μέσω της οποίας το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις και τις δυνατότητες συμμετοχής. Η πλατφόρμα θα απευθύνεται όχι μόνο στους κατοίκους της Λεμεσού, αλλά και σε επισκέπτες από άλλες πόλεις.

Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την εικόνα που επικρατούσε από το προηγούμενο βράδυ έξω από τα γραφεία, με τους καρναβαλιστές να περνούν την ώρα τους με πειράγματα και αστεία, επισημαίνοντας ότι αυτή ακριβώς η αυθόρμητη διάθεση και η αγάπη του κόσμου αποτελούν την ουσία του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Από την πλευρά της, η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου, ανέφερε ότι η συμβολή και η συμμετοχή των καρναβαλιστών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Όπως εξήγησε, έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα οι κανονισμοί συμμετοχής, οι οποίοι ετοιμάστηκαν με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, χωρίς να περιορίζεται ο εορταστικός τους χαρακτήρας.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας αναμένεται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ομάδες που συμμετείχαν και στην περσινή παρέλαση, ενώ από αύριο θα ακολουθήσουν οι νέες συμμετοχές. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να προσελκυσθούν ακόμη περισσότεροι καρναβαλιστές και να ενισχυθεί περαιτέρω ο θεσμός.

Η προετοιμασία για τη φετινή διοργάνωση έχει ήδη αρχίσει από νωρίς, όπως είναι γνωστό ο Σπύρος Ματσούκας θα είναι ο Βασιλιάς του Λεμεσιανού Καρναβαλιού για το 2027. Οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά από τον Δήμο.