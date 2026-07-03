Η Aegean επαναρχίζει από σήμερα τις πτήσεις από την Αθήνα προς την Πάφο και αντιστρόφως, μετά από απουσία αρκετών χρόνων από το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου.

Συγκεκριμένα, από σήμερα η Πάφος θα συνδέεται με την Αθήνα με τρείς εβδομαδιαίες πτήσεις προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο αυξημένη προσβασιμότητα στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό δίκτυο της Aegean Airlines και σε χώρες πηγές τουρισμού όπως την Γερμανία, και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Μέσα στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό τον περασμένο Φεβρουάριο, οι φορείς της Πάφου και τα στελέχη της Aegean προέβησαν σε μια εκτενή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προωθητικές και άλλες κοινές ενέργειες που αφορούν στην γνωστοποίηση των δρομολογίων και στήριξη της παρουσίας της Aegean στην Πάφο.

Οι τοπικοί φορείς με ανακοίνωση τους καλωσορίζουν την απόφαση για τις πτήσεις και ευελπιστούν ότι στο άμεσο μέλλον η Aegean θα επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου.