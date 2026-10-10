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Εργατικές κατοικίες για πολίτες από τρίτες χώρες, καθώς και περισσότερο νερό ζητούν επιχειρηματίες στην Αθηένου, προκειμένου να μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες. Τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, κυρίως στη Βιομηχανική Περιοχή, τέθηκαν επί τάπητος σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας (ΕΒΕΛ), της Διαχειριστικής Επιτροπής της Βιομηχανικής Περιοχής Αθηένου και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), στην παρουσία του δημάρχου, Κυριάκου Καρεκλά.

Αντικείμενο της σύσκεψης, σύμφωνα με το ΕΒΕΛ, ήταν ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία, τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της Βιομηχανικής Περιοχής Αθηένου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που αφορούν το αποχετευτικό δίκτυο της Βιομηχανικής Περιοχής, καθώς και η ανάγκη επίλυσης των εκκρεμοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες έθεσαν το θέμα της επάρκειας νερού για την κάλυψη των αναγκών της Βιομηχανικής Περιοχής. «Παρόλο που η υφιστάμενη Βιομηχανική Περιοχή είναι σχετικά μικρή σε έκταση, οι επιχειρήσεις της παράγουν περίπου το 40% του χαλλουμιού παγκύπρια. Τονίστηκε ότι η επάρκεια νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη των βιομηχανικών μονάδων», σημειώνει σε ανακοίνωση το ΕΒΕΛ.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε και η ανάγκη δημιουργίας εργατικών κατοικιών για τη στέγαση εργαζομένων από τρίτες χώρες, οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις της περιοχής. Όπως αναφέρει το ΕΒΕΛ, «επισημάνθηκε ότι το θέμα της στέγασης συνδέεται άμεσα με την ικανότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν το απαραίτητο εργατικό δυναμικό και να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες τους».

Το ΕΒΕΛ και η Διαχειριστική Επιτροπή της Βιομηχανικής Περιοχής Αθηένου ζήτησαν τη συμβολή του ΕΟΑΛ για την προώθηση λύσεων. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο της Λάρνακας όλες οι πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη «για συνεχή συνεργασία και πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων, ώστε η Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν αποτελεσματικά».