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Νέα αναταραχή προκύπτει και πάλι στην οικοδομική βιομηχανία, αναφορικά με το ζήτημα της παραχώρησης αδειών σε εργαζόμενους τρίτων χωρών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους στην πρακτική που ακολουθείται για την παραχώρηση αδειών σε εργολάβους και υπεργολάβους, οι οποίοι δεν τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις και παραβιάζουν τις εργατικές νομοθεσίες.

Μάλιστα, οι τρεις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, σε κοινή τους ανακοίνωση, προειδοποιούν με τη λήψη μέτρων σε περίπτωση που συνεχιστεί η πρακτική της «επιβράβευσης» των παρανομούντων με την ανανέωση των αδειών απασχόλησης σε εργαζόμενους τρίτων χωρών.

Αφορμή για την έντονη διαμαρτυρία των συντεχνιών, αποτέλεσε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, να προχωρήσει στην ανανέωση αδειών απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις, για τις οποίες – όπως αναφέρουν οι συντεχνίες – υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, για παραβιάσεις τόσο των συλλογικών συμβάσεων, όσο και της εργατικής νομοθεσίας. «Δεν μπορεί από τη μια πλευρά η Υπηρεσία Επιθεώρησης να προβαίνει σε ελέγχους, να καταγράφει παραβιάσεις, να προχωρεί σε καταγγελίες και να εξασφαλίζει καταδίκες και από την άλλη το ίδιο το κράτος, μέσω της αρμόδιας διαδικασίας ανανέωσης αδειών, να επιτρέπει τη συνέχιση της ίδιας πρακτικής χωρίς ουσιαστικές συνέπειες», αναφέρουν.

Στην κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι που αφορά στα έργα του δημοσίου. Ενδεικτικά, γίνεται λόγος για παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων, με τις συντεχνίες να σημειώνουν ότι όσοι υπογράφουν συμβόλαια με το δημόσιο, όπως για παράδειγμα έργα που αφορούν, Υπουργεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ., υποχρεώνονται με βάση τους όρους του συμβολαίου, να εφαρμόζουν τις κλαδικές ή/και τις επικρατούσες συλλογικές συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μεταξύ των συντεχνιών και των διάφορων εργοδοτικών οργανώσεων. «Γι’ αυτό για εμάς, είναι απαράδεκτο στα έργα αυτά, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κυπριακό λαό, να υπάρχουν παραβιάσεις από επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις, με την κυβέρνηση να τους ανταμείβει και από πάνω, δίνοντας άδειες για εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες».

Καταληκτικά, οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ επισημαίνουν ότι η ανοχή σε τέτοια φαινόμενα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, υπονομεύει τις συλλογικές συμβάσεις, υποσκάπτει τους όρους απασχόλησης, και πλήττει συνολικά τους εργαζόμενους του κλάδου, την ίδια ώρα κατά την οποία οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, θα λάβουν όλα τα σχετικά μέτρα.