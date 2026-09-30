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Διαχειριστές τουρκοκυπριακών κατοικιών, τις οποίες εκμεταλλεύθηκαν επί δεκαετίες ως εξοχικά, ασκούν πιέσεις με σκοπό να πετύχουν διαιώνιση της κατοχής τους με την ανάθεσή τους στους κληρονόμους τους.

Το θέμα ηγέρθη κατά τη διάρκεια χθεσινής συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, με τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Ανθή Λακκοτρύπη, να αναφέρει πως αυτό είναι και το πιο συχνό αίτημα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία.

Η κ. Λακκοτρύπη ανέφερε και τα ακόλουθα:

«Δεν προβλέψαμε το θέμα των εξοχικών κατοικιών και κατά τη διάρκεια συζήτησης με υπουργό υποβλήθηκαν εισηγήσεις, περιλαμβανομένου του δικαιώματος χρήσης τους από την πρώτη γενιά κληρονόμων για σκοπούς απόσβεσης των δαπανών που έκαναν στο πλαίσιο συντήρησης των συγκεκριμένων μονάδων».

Η κ. Λακκοτρύπη διευκρίνισε πως οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν πως όντως δαπάνησαν κάποια χρήματα για συντήρηση των οικιών αυτών.

Επίσης εξετάζεται η μεταφορά της χρήσης στα παιδιά των δικαιούχων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Στην περίπτωση αυτή, η παραχώρηση της οικίας θα θεωρηθεί ως στεγαστική βοήθεια, χωρίς ο κληρονόμος να δικαιούται περαιτέρω κρατικής στεγαστικής βοήθειας. Και βεβαίως στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλεται ενοίκιο.

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας διευκρίνισε, πως κάποιες από τις οικίες αυτές ήταν ερείπια και παρέμειναν τέτοια, οπόταν θα ανακτηθούν από την Υπηρεσία.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά υποστατικά, ανέφερε ότι εξετάζεται εκχώρηση δικαιωμάτων στην πρώτη γενιά κληρονόμων (των δικαιούχων) με κάποια κριτήρια, μέσω των κανονισμών.

Επίσης δεν ελήφθη πρόνοια ως προς το τι ενδείκνυται να γίνεται σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ισοψηφία στη μοριοδότηση των επαγγελματικών υποστατικών. Ένας τρόπος να αποδοθεί το υποστατικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η κλήρωση, είπε η κ. Λακκοτρύπη, η οποία πρόσθεσε: Άλλος τρόπος είναι να ανατίθεται σε αυτόν που έχει τα ψηλότερα εισοδήματα υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να επενδύσει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών. Γνωρίζω ότι το σκεπτικό αυτό προκαλεί αντιδράσεις, είπε η κ. Λακκοτρύπη.

Σύμφωνα με την ίδια, για μόνιμες κατοικίες επίσης προκύπτει θέμα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η παράδοσή τους σε δικαιούχους. Το θέμα προκύπτει όταν το τουρκοκυπριακό υποστατικό διεκδικήσουν πέραν του ενός κληρονόμου.

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας ανέφερε και τα εξής:

«Εισήγησή μας είναι να γίνεται δεύτερη μοριοδότηση με κριτήρια όπως είναι για παράδειγμα η παραχώρηση στον στενότερο κληρονόμο του αποβιώσαντος δικαιούχου από πλευράς συγγένειας. Για παράδειγμα να έχει προτεραιότητα το παιδί του δικαιούχου σε σχέση με τον εγγονό του ενώ μπορεί να λαμβάνεται υπόψιν και το αν έχει λάβει άλλη βοήθεια. Εξάλλου, μπορεί να ληφθούν υπόψιν τα εισοδηματικά κριτήρια ή και οι στεγαστικές του ανάγκες και το μέγεθος της οικογένειας».

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν και οικίες οι οποίες δεν διεκδικούνται από κληρονόμους, οπόταν γίνεται σκέψη να διατίθενται σε μη κληρονόμους οι οποίοι έχουν στεγαστικές ανάγκες. Επίσης υπάρχει σκέψη να διατίθεται ύστερα από την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως είναι για παράδειγμα ένα εξάμηνο μετά το θάνατο του δικαιούχου, συμπλήρωσε.



