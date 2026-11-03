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Οργή προκαλεί απίστευτη υπόθεση απάτης στη Λάρνακα με θύμα 46χρονο με νοητική υστέρηση και δράστριες δύο γυναίκες που τον οδήγησαν σε ATM τράπεζας και του απέσπασαν €800.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία οι δύο γυναίκες εντόπισαν το εν λόγω πρόσωπο στις 31 Οκτωβρίου έξω από το σπίτι του στα Λιβάδια και του ζήτησαν €5. 0 46χρονος τους απάντησε πως δεν έχει χρήματα και τότε αυτές τον οδήγησαν σε κατάστημα τράπεζας λέγοντάς του πως θα τραβήξουν από την κάρτα του €5. Ωστόσο, τελικά άρπαξαν €800 και εξαφανίστηκαν.

Την υπόθεση κατήγγειλε ο 70χρονος πατέρας του θύματος την επόμενη ημέρα στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία των γυναικών παραμένουν άγνωστα, ωστόσο η Αστυνομία δημοσιοποίησε τη φωτογραφία της μίας ζητώντας λεπτομέρειες για την ταυτότητά της.

Όπως αναφέρεται το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και απάτης, που διαπράχθηκε στα Λιβάδια Λάρνακας, στις 31 Οκτωβρίου, 2026

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή της, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Βορόκλινης στο τηλέφωνο 24803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.