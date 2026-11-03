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Η Janus Labs AI, η εταιρεία που πρωτοπορεί σε μια νέα κατηγορία τεχνολογίας για την υγεία των κατοικιδίων, βασισμένη στη νευρωνική τεχνητή νοημοσύνη, και μελλοντικά στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ειδών, ολοκλήρωσε γύρο χρηματοδότησης pre-seed ύψους 1,8 εκατ. δολαρίων, με επικεφαλής τη New York Angels και τη συμμετοχή των Harvard Business School Alumni Angels of Greater New York, SkyRiver Ventures και Kinisis Ventures.

Η Janus χρησιμοποιεί τη νέα χρηματοδότηση, η οποία ανεβάζει τα συνολικά κεφάλαια που έχει αντλήσει στα 2,6 εκατ. δολάρια, για να αναπτύξει μια νέα κατηγορία εξατομικευμένης φροντίδας υγείας για σκύλους και γάτες.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Neuro AI της εταιρείας μετρά την εγκεφαλική δραστηριότητα χωρίς επαφή, την οποία η Janus συνδυάζει με φυσιολογικά δεδομένα. Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη ερμηνεύει τα μοναδικά μοτίβα κάθε κατοικιδίου, με στόχο την παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής του ευεξίας, τον εντοπισμό πιθανών πρώιμων αλλαγών στην υγεία του και τη σύσταση εξατομικευμένων δραστηριοτήτων φροντίδας και εμπλουτισμού.

Σε αντίθεση με τις συσκευές παρακολούθησης GPS, ζωτικών ενδείξεων και δραστηριότητας, καθώς και τις περιοδικές διαγνωστικές εξετάσεις, η Janus επιδιώκει να καταγράψει ένα εντελώς νέο επίπεδο πληροφοριών σχετικά με τη νευρωνική υγεία.

Το μακροπρόθεσμο όραμά της είναι να γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών ειδών και να εμβαθύνει τον δεσμό ανθρώπου και ζώου, με πιθανές εφαρμογές που επεκτείνονται και στην παρακολούθηση της υγείας των βρεφών.

«Δεν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε ακόμη μία συσκευή παρακολούθησης κατοικιδίων», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Janus, Shaun Westbrook.

«Η τεχνολογία μας επιτρέπει, για πρώτη φορά, να κατανοήσουμε πραγματικά τι συμβαίνει στο μυαλό των κατοικιδίων μας. Η Janus προσφέρει ό,τι πιο κοντινό στη δυνατότητα να συνομιλεί κάποιος με το κατοικίδιό του, με βαθιές επιπτώσεις στην υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευεξία του».

Ο Tom Hirschfeld, της New York Angels και της HBS Alumni Angels of Greater New York, δήλωσε συγκεκριμένα πως «ως πρώιμος επενδυτής σε πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Loyal Animal Health, ηγέτιδας στον τομέα της μακροζωίας των κατοικιδίων, είχα την ευκαιρία να επανεξετάσω τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την υγεία και τη μακροζωία των ζώων. Η Janus προσθέτει μια πολύτιμη νέα διάσταση σε αυτή την πρόοδο, χρησιμοποιώντας νευρωνική τεχνολογία για να προσφέρει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων πληροφορίες στις οποίες δεν είχαν ποτέ προηγουμένως πρόσβαση».

«Η Janus συνδυάζει πρωτοποριακή τεχνολογία αισθητήρων με μια ελκυστική ευκαιρία στον τομέα της εξατομικευμένης υγείας των κατοικιδίων», ανέφερε ο Hyuk-Jeen Suh της SkyRiver Ventures, ιδρυτής και πρώην επικεφαλής του γραφείου της Samsung Ventures στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

«Βλέπω σημαντικές δυνατότητες στην ιδιόκτητη τεχνολογία της και στην ικανότητά της να δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων υγείας για καταναλωτές».

«Η Janus Labs επιδιώκει κάτι πραγματικά διαφορετικό σε μια αγορά τεχνολογίας για κατοικίδια που έχει καταστεί υπερπλήρης από συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας», δήλωσε ο Ανδρέας Παναγή, συνιδρυτής της Kinisis Ventures.

«Παρακολουθούμε στενά τον ευρύτερο τομέα των έξυπνων αισθητήρων – τον συνδυασμό υλικού εξοπλισμού, λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένης ανάλυσης δεδομένων – και η Janus αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα εφαρμογής αυτού του μοντέλου σε μια κατηγορία που δεν έχει εξυπηρετηθεί επαρκώς. Αναζητούμε ιδρυτές που είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν το δύσκολο και μη δοκιμασμένο σκέλος μιας κατηγορίας, αντί για το εύκολο, υπερκορεσμένο και προβλέψιμο, και αυτό ακριβώς κάνουν οι ιδρυτές της Janus. Είμαστε χαρούμενοι που τους στηρίζουμε».

Σχετικά με τη Janus Labs AI

Με εννέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, πέντε δημοσιευμένες μελέτες σε ανθρώπους και προηγμένη κλινική επικύρωση σε διάφορες φυλές σκύλων, η Janus διαθέτει μοναδικά διαπιστευτήρια στον τομέα της νευροεπιστήμης στον κλάδο της υγείας των κατοικιδίων.

Η ιδρυτική ομάδα της περιλαμβάνει εξειδίκευση στη νευροεπιστήμη, την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία καταναλωτικών προϊόντων, την υγεία των ζώων και την εμπορική αξιοποίηση.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επιτάχυνσης SOSV NY/IndieBio του 2026, κέρδισε το βραβείο Best Product στα The Ventures Startup Awards κατά τη διάρκεια του NY Tech Week 2026 και επιλέχθηκε ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις στο SF Tech Week Consumer AI Pitch Fest.