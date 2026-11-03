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Στα €1.609,7 εκατ., ή 4,0% του ΑΕΠ, ανήλθε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, με τα έσοδα να αυξάνονται ταχύτερα από τις δαπάνες. Η άνοδος των εισπράξεων από φόρους και κοινωνικές εισφορές ενίσχυσε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ενώ μείωση καταγράφηκε στις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, το πλεόνασμα την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ήταν €1.167,6 εκατ., ή 3,0% του ΑΕΠ. Η αύξηση μεταξύ των δύο περιόδων διαμορφώνεται σε €442,1 εκατ.

Τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα €12.091,8 εκατ., αυξημένα κατά €737,9 εκατ. ή 6,5%, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε €10.482,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €295,9 εκατ. ή 2,9%.

Βασικά μεγέθη, σε εκατ. ευρώ Ιαν.–Σεπ. 2025 Ιαν.–Σεπ. 2026 Συνολικά έσοδα 11.353,9 12.091,8 Συνολικές δαπάνες 10.186,2 10.482,1 Δημοσιονομικό πλεόνασμα 1.167,6 1.609,7 Πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 3,0% 4,0%

Ώθηση από τη φορολογία εισοδήματος και τον ΦΠΑ

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των εσόδων είχε η φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο. Οι σχετικές εισπράξεις ανήλθαν σε €3.337,0 εκατ., από €2.894,8 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση €442,2 εκατ. ή 15,3%.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €235,0 εκατ. ή 6,6%, φθάνοντας τα €3.778,0 εκατ., έναντι €3.543,0 εκατ. πέρυσι.

Παράλληλα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών διαμορφώθηκαν σε €3.766,0 εκατ., από €3.514,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €251,5 εκατ. ή 7,2%.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα καθαρά έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, τα οποία ανήλθαν σε €2.638,6 εκατ., έναντι €2.345,5 εκατ. το 2025. Η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ έφθασε τα €293,1 εκατ. ή 12,5%.

Μειωμένες εισπράξεις από μεταβιβάσεις, υπηρεσίες και μερίσματα

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν σε €96,7 εκατ., από €171,3 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, μειωμένες κατά €74,6 εκατ.

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υποχώρησαν κατά €7,6 εκατ. ή 1,0%, στα €743,5 εκατ., έναντι €751,1 εκατ.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και τα μερίσματα μειώθηκαν κατά €37,0 εκατ. ή 28,6%, φθάνοντας τα €92,4 εκατ., από €129,4 εκατ. Παράλληλα, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις περιορίστηκαν σε €278,2 εκατ., έναντι €349,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση €71,6 εκατ. ή 20,5%.

Αυξήσεις στις κοινωνικές παροχές και στις απολαβές προσωπικού

Στο σκέλος των δαπανών, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €199,6 εκατ. ή 4,9%, φθάνοντας τα €4.268,9 εκατ., από €4.069,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι απολαβές προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, ανήλθαν σε €2.987,8 εκατ., έναντι €2.879,5 εκατ. Η αύξηση ήταν €108,3 εκατ. ή 3,8%.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €114,3 εκατ. ή 11,0%, στα €1.158,0 εκατ., από €1.043,7 εκατ.

Υψηλότερες ήταν και οι πληρωμές τόκων, οι οποίες έφθασαν τα €340,7 εκατ., έναντι €332,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €8,7 εκατ. ή 2,6%. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €68,7 εκατ. ή 10,6%, στα €714,7 εκατ., από €646,0 εκατ.

Πτώση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες

Την αύξηση των συνολικών δαπανών περιόρισε η υποχώρηση του λογαριασμού κεφαλαίου. Οι σχετικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €189,9 εκατ. ή 16,9%, στα €936,2 εκατ., από €1.126,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2025.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 12,1%, ή €94,1 εκατ., και διαμορφώθηκαν σε €686,4 εκατ., έναντι €780,5 εκατ.

Οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου υποχώρησαν κατά €95,8 εκατ. ή 27,7%, στα €249,8 εκατ., από €345,6 εκατ.

Μείωση καταγράφηκε και στις επιδοτήσεις, οι οποίες περιορίστηκαν σε €75,8 εκατ., έναντι €89,7 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, χαμηλότερες κατά €13,9 εκατ. ή 15,5%.