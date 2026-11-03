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Μπορεί να τρέχει σε πίστες ταχύτητας 350 χλμ και βάλε, σε κανονικούς δρόμους όμως δεν του επιτρέπεται να ξεπερνά τα 100 χλμ ακόμη κι εκεί που επιτρέπεται. Ο λόγος για τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στη Φόρμουλα Ένα τον Ιταλό Αντρέα Κίμι Αντονέλι ο οποίος την περασμένη Κυριακή σε ηλικία μόλις 20 ετών και 68 ημερών, έγινε ο νεαρότερος πρωταθλητής στην Ιστορία του αθλήματος.

Ο Αντονέλι έχει εξασφαλίσει το δίπλωμα οδήγησης του τον Ιανουάριο του 2025. Στην Ιταλία, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ένας οδηγός που δεν έχει συμπληρώσει 3 χρόνια από την ημέρα που πήρε το δίπλωμα Κατηγορίας Β, δεν μπορεί σ’ έναν αυτοκινητόδρομο να τρέξει πέραν των 100 χλμ την ώρα. Μπορεί οι ικανότητες του Αντρέα να του το επιτρέπουν, ο νόμος όμως ισχύει για όλους με αποτέλεσμα να υπόκειται σε περιορισμούς.

ΜΑΡΧ